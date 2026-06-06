فتحي سند: لا بد من تدخل عاجل لإنقاذ الزمالك أو اقفلوه أفضل

علق الناقد الرياضي فتحي سند على الأوضاع الحالية داخل نادي الزمالك، في منشور أثار جدلًا واسعًا بين متابعي الوسط الرياضي.

وقال فتحى سند عبر حسابه على موقع «فيسبوك» إنه إذا كان الحديث عن محاربة الزمالك وإسقاطه مجرد «كلام فاضي» كما يردد البعض، فيجب على الجهات المعنية التدخل بشكل عاجل لإيجاد حلول حقيقية تُنقذ النادي من أزماته المتلاحقة.

وأضاف أن استمرار الوضع الحالي دون تدخل حقيقي، والاكتفاء بـ«الفرجة والشامتة» على حد تعبيره، من شأنه أن يزيد من تعقيد الأزمة داخل النادي.

واختتم الناقد الرياضي تصريحاته بعبارة مثيرة للجدل قائلًا: «اقفلوه.. وشكرًا»، وهو ما فتح بابًا واسعًا من النقاش بين الجماهير حول مستقبل النادي.