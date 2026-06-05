موعد مباراة إنبي والمصري في نهائي كأس عاصمة مصر

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد نهائي كأس عاصمة مصر بين المصري البورسعيدي وإنبي.

وتنطلق مباراة المصري وإنبي، يوم الإثنين 8 يونيو، في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد السويس الجديد.

وتأهل المصري للنهائي؛ عقب الفوز على “زد إف سي” في الدور نصف النهائي، بينما تأهل إنبي؛ عقب تفوقه على “وادي دجلة”.

كما يشهد اليوم نفسه، إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين “زد” و"وادي دجلة"، والتي تنطلق في تمام الساعة 5 مساءً على الملعب ذاته، قبل ساعات من إقامة المباراة النهائية.