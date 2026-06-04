مواعيد مباريات المنتخب في كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة بصحبة بلجيكا إيران، ونيوزيلندا.

مواعيد مباريات المنتخب في كاس العالم

يواجه منتخب مصر نظيره بلجيكا يوم 15 يونيو في تمام الساعه 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

كما يواجه منتخب مصر نظيره نيوزيلندا 21 يونيو في تمام الساعه 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

كما يواجه منتخب مصر نظيره إيران 26 يونيو في تمام الساعه 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة

تضم قائمة المنتخب كل من:

ـ حراسة المرمي : محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء

ـ الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

ـ الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو ،محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح.

ـ الهجوم: عمر مرموش، وحمزة عبد الكريم.