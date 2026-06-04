أبلكيشن زملكاوي ينجح في توفير مستحقات قضية "بيكي".. وعمل مكثف لإنهاء أزمة مصدق

أعلنت إدارة التطبيق الرسمي لنادي الزمالك "زملكاوي"، عن النجاح في توفير المستحقات المتأخرة لأندريه بيكي المدرب الأسبق بالجهاز الفني لفريق الزمالك في حقبة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للفريق.



وستقوم إدارة نادي الزمالك بتحويل تلك المستحقات يوم الأحد المقبل إلى المدرب أندريه بيكي، ليتم إنهاء القضية الثالثة خلال الأسبوع المقبل بشكل رسمي، مع مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» رسميًا، للتأكيد على إنهاء الأمر بشكل كامل.



وأنهى نادي الزمالك من قبل من خلال العوائد المالية الخاصة بالتطبيق الرسمي لنادي الزمالك "زملكاوي"، أزمة مستحقات كل من لويس فيسنتي كاسترو وجواو إسبينوسا ميجيل، مساعدي البرتغالي جوميز.



وفي هذا السياق هناك تحركات مكثفة خلال الوقت الحالي لإنهاء ملف أزمة القيد ومن بينها قضية صالح مصدق مدافع الفريق السابق ومختلف القضايا، في إطار تحركات النادي لحل الأزمات المختلفة خلال الفترة الجارية.