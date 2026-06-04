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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة لأنشيلوتي قبل المونديال.. غياب نجم المنتخب عن مواجهة مصر الودية

منتخب البرازيل
منتخب البرازيل
إسلام مقلد

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي ضربة جديدة قبل أقل من أسبوعين على انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعدما تأكد غياب النجم البرازيلي نيمار جونيور عن المباراة الودية المرتقبة أمام منتخب مصر.

الاتحاد البرازيلي يعلن استمرار غياب نيمار

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان رسمي أن نيمار لن يسافر مع بعثة المنتخب إلى مدينة كليفلاند، حيث سيواصل برنامجه العلاجي في ولاية نيوجيرسي بعد تعرضه لإصابة من الدرجة الأولى في عضلة ربلة الساق اليسرى.

وأوضح البيان أن بقاء اللاعب في مقر المعسكر سيساعد على تكثيف برنامجه التأهيلي والبدني، بدلًا من تعرضه لإرهاق إضافي بسبب السفر والتنقل قبل انطلاق البطولة.

برنامج العلاج يبعده عن ودية مصر

وأشار الاتحاد البرازيلي إلى أن الجهاز الطبي كان قد حدد منذ البداية فترة تعافٍ تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وهو ما يعني أن عودة نيمار للمباريات لن تكون قبل الفترة ما بين 11 و18 يونيو الجاري.

وبذلك خرجت مواجهة مصر الودية بشكل نهائي من حسابات قائد منتخب البرازيل، الذي لم يشارك أيضًا في تدريبات المنتخب التي أقيمت يوم 4 يونيو على الأراضي الأمريكية.

أنشيلوتي يجري تعديلات على التشكيل

واستغل أنشيلوتي الفترة الماضية لإعادة ترتيب أوراقه وإجراء بعض التعديلات على تشكيل المنتخب البرازيلي، في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق قبل انطلاق كأس العالم.

مواجهة مصر بروفة أخيرة قبل المونديال

ومن المقرر أن يلتقي منتخب البرازيل مع منتخب مصر يوم السبت المقبل على ملعب هنتنغتون بانك فيلد بمدينة كليفلاند الأمريكية، في آخر اختبار ودي للفريقين قبل انطلاق منافسات كأس العالم.

ويفتتح المنتخب البرازيلي مشواره في البطولة يوم 13 يونيو بمواجهة منتخب المغرب في نيوجيرسي، وسط آمال الجهاز الفني في استعادة نيمار وجاهزيته للمشاركة، ولو من على مقاعد البدلاء، خلال اللقاء الافتتاحي للسيليساو.

قلق برازيلي قبل ضربة البداية

ويُعد غياب نيمار مصدر قلق للجهاز الفني والجماهير البرازيلية، نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه نجم سانتوس في قيادة الخط الأمامي للمنتخب، خاصة مع اقتراب انطلاق أهم بطولة كروية على مستوى العالم.

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