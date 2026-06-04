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موعد مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، استعداداته المكثفة لخوض منافسات كأس العالم 2026، من خلال مباراة ودية من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل.

وتُعد المواجهة المرتقبة اختبارًا مهمًا للفراعنة قبل ضربة البداية في البطولة العالمية، حيث يسعى الجهاز الفني للوصول إلى أفضل جاهزية فنية وبدنية للاعبين.

موعد مباراة مصر والبرازيل

ومن المقرر أن تقام المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب البرازيل فجر الأحد 7 يونيو الجاري، في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة، بولاية أوهايو الأمريكية، ضمن المعسكر التحضيري الذي يخوضه المنتخب الوطني قبل انطلاق كأس العالم.

استعدادات أخيرة قبل كأس العالم

وتأتي المباراة ضمن خطة الإعداد النهائية التي وضعها الجهاز الفني للفراعنة، من أجل الاحتكاك بمنتخبات قوية واكتساب المزيد من الخبرات قبل خوض المنافسات الرسمية في المونديال.

 

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

كانت قرعة كأس العالم 2026 قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة، إلى جانب:

  • منتخب بلجيكا
  • منتخب إيران
  • منتخب نيوزيلندا

وتقام بطولة كأس العالم في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

اختبار حقيقي للطموحات المصرية

وتحظى مواجهة البرازيل باهتمام جماهيري كبير، كونها فرصة مهمة لقياس مستوى المنتخب المصري أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب العالمي، قبل الدخول في التحدي الرسمي بالمونديال.

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