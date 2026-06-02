محمد صلاح يتصدر.. تعرف على ترتيب كباتن منتخب مصر في كأس العالم

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، عن ترتيب كباتن منتخب مصر في بطولة كأس العالم، وفق ما تداوله خلال الساعات الأخيرة.

وضم الترتيب الذي نشره أحمد جلال عدداً من أبرز نجوم المنتخب، حيث جاء على النحو التالي: محمد صلاح، ثم رامي ربيعة، يليه محمود حسن تريزيجيه، ثم كريم حافظ، وبعده محمد هاني، ويختتم القائمة محمد الشناوي.

ويعكس هذا الترتيب التسلسل القيادي داخل صفوف المنتخب الوطني، حيث يتم الاعتماد على عدد من العناصر ذات الخبرة في حمل شارة القيادة داخل وخارج الملعب خلال البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم.

ويأتي هذا الكشف في إطار حالة الجدل والتساؤلات التي تسبق الاستحقاقات الدولية، خاصة فيما يتعلق بهرم القيادة داخل المنتخب ودور كل لاعب في المجموعة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة البرازيل وديا، في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات الفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وخاض منخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني، أول تدريباته امس، استعداداً لمواجهة البرازيل ودياً، المقررة إقامتها يوم 6 يونيو في إطار الاستعداد لكأس العالم.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم

ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.