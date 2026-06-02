قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مات من حفظت معه القرآن.. صديق الشيخ ممدوح ضحية حادث المريوطية ينعاه بكلمات مؤثرة
الإنسانية في أبهى صورها.. سيدة تُطعم قططًا رضيعة بالتنقيط
هل يجوز إخراج زكاة المال للمستشفيات؟.. اعرف مصارف الزكاة الشرعية وشروطها
ملء الخزانات نقطة ضعفها.. خبير استراتيجي: الضربات الاقتصادية تؤثر على إيران أكثر من العسكرية
ردا على اعتداء الجيش الأمريكي.. إيران تستهدف سفينة أمريكية- إسرائيلية
ترامب: سنتوصل لاتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل
مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي
هل تنخفض أسعار اللحوم بعد العيد؟.. شعبة القصابين تكشف مفاجأة
البابا تواضروس في عيد «مجيء العائلة المقدسة»: مصر امتازت بزيارة المسيح.. والمسار مصون ونسلمه جيلا بعد جيل
محمد صلاح يتصدر.. تعرف على ترتيب كباتن منتخب مصر في كأس العالم
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟
الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وإصابة 7 آخرين في معارك جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يتصدر.. تعرف على ترتيب كباتن منتخب مصر في كأس العالم

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال، عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، عن ترتيب كباتن منتخب مصر في بطولة كأس العالم، وفق ما تداوله خلال الساعات الأخيرة.

وضم الترتيب الذي نشره أحمد جلال عدداً من أبرز نجوم المنتخب، حيث جاء على النحو التالي: محمد صلاح، ثم رامي ربيعة، يليه محمود حسن تريزيجيه، ثم كريم حافظ، وبعده محمد هاني، ويختتم القائمة محمد الشناوي.

ويعكس هذا الترتيب التسلسل القيادي داخل صفوف المنتخب الوطني، حيث يتم الاعتماد على عدد من العناصر ذات الخبرة في حمل شارة القيادة داخل وخارج الملعب خلال البطولات الكبرى، وعلى رأسها كأس العالم.

ويأتي هذا الكشف في إطار حالة الجدل والتساؤلات التي تسبق الاستحقاقات الدولية، خاصة فيما يتعلق بهرم القيادة داخل المنتخب ودور كل لاعب في المجموعة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة البرازيل وديا، في ولاية أوهايو الأمريكية، ضمن استعدادات الفراعنة قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وخاض منخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن المدير الفني، أول تدريباته امس، استعداداً لمواجهة البرازيل ودياً، المقررة إقامتها يوم 6 يونيو في إطار الاستعداد لكأس العالم.

ويستعد منتخب مصر الأول، لخوض منافسات كاس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو 2026.

قائمة منتخب مصر فى بطولة كأس العالم 2026

وضمت قائمة منتخب مصر كل من: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.

مجموعة ومواعيد منتخب مصر في كأس العالم 
ويتنافس منتخب مصر فى المجموعة السابعة مع منتخبات: منتخب بلجيكا – إيران - نيوزيلندا، وذلك فى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

موعد مباراة مصر وبلجيكا

ـ مصر vs بلجيكا 15 يونيو (3:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 15يونيو - 10:00 مساء بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر ونيوزيلندا

ـ مصر vs نيوزيلندا 21 يونيو (9:00 مساءً) بتوقيت فانكوفر (كندا) 22 يونيو - 4:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة مصر وإيران

ـ مصر vs إيران 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة.

محمد صلاح منتخب مصر كابتن منتخب مصر كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

طلاب

رقم جلوس الصف الثالث الثانوي| التعليم تعلن تطورا عاجلا.. تفاصيل

حبس ام مكة بلوجر سنه

اقتصادية طنطا تقضي بسجن البلوجر أم مكة سنة في قضية غسيل الأموال

ترشيحاتنا

الشيخ المنشاوي

ننشر نص خطاب الشيخ المنشاوي لإعادة تسجيل 32 شريطا من مصحفه بإذاعة القرآن

أدعية النوم

أدعية النوم للمغفرة والرحمة.. كلمات نبوية تقال قبل النوم وتجلب لك الرحمة والتوبة

الأعمال الصالحة في باقي ذي الحجة

كيف تغتنم باقي أيام ذي الحجة؟.. أفضل الطاعات للفوز بالأجر والمغفرة

بالصور

أسعار أوبل إنسيجنيا موديل 2014 المستعملة في مصر

اوبل أنسيجنيا
اوبل أنسيجنيا
اوبل أنسيجنيا

حفلات يونيو 2026.. تامر حسني وعمر خيرت أبرز نجوم الشهر |تقرير

حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026
حفلات يونيو 2026

جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

جي إم سي همر
جي إم سي همر
جي إم سي همر

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

ابو بناتي بيتجوز

أبو بناتي اتجوز .. منشور يتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي

مي عز الدين

تسمم شديد| مي عز الدين تروي كواليس أزمتها الصحية.. وموقف تامر حسني خلالها

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصة استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد