ترامب: سنتوصل لاتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل

أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك احتمالا بالتوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل.

وقال ترامب لقناة ABC خلال حديثه عن احتمالية التوصل إلى صفقة للحفاظ على نظام وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز إن الوضع "يبدو جيدا".

وأضاف ترامب: "هذا ليس سهلا بالنسبة لهم (الإيرانيون). في الواقع، إنه ليس سهلا من وجهة نظرنا أيضا. لكننا نحصل على ما نريده".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه لا تزال هناك بعض القضايا العالقة قبل الاتفاق على الصفقة.

وعند سؤاله عن موعد الانتهاء من العمل على مذكرة التفاهم في سياق فتح مضيق هرمز، قال ترامب: "أعتقد أننا نتحدث عن الأسبوع المقبل".