ردا على اعتداء الجيش الأمريكي.. إيران تستهدف سفينة أمريكية- إسرائيلية

أعلنت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني، مساء يوم الاثنين، استهداف السفينة "أم‌ أس‌ سي ساريسكا" التي تعود ملكيتها للولايات المتحدة وإسرائيل بصاروخ كروز.

وقالت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني في بيان: "ردا على الاعتداء الذي شنه الجيش الأمريكي الإرهابي وقاتل الأطفال على السفينة الإيرانية ليان ستار في مياه بحر عُمان، قامت القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية، في عملية انتقامية، باستهداف السفينة أم‌ أس‌ سي ساريسكا المملوكة للعدو الأمريكي الإسرائيلي بصاروخ كروز".

وأكدت القوات البحرية للحرس الثوري أن "أي اعتداء من قبل الجيش الأمريكي في هذه المنطقة سيواجه برد حازم".