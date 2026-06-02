بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

نُقلت الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة استدعت خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية.

وتمكث سهام جلال حاليًا داخل العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة، للاطمئنان على حالتها الصحية ومتابعة تطورات وضعها بعد الجراحة.

وتفاعل جمهور الفنانة مع الأنباء المتداولة بشأن حالتها الصحية، متمنين لها الشفاء العاجل.

أعمال سهام جلال

وتُعد سهام جلال من أبرز الفنانات اللاتي قدمن العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشوارها، حيث شاركت في عدد من الأفلام والمسلسلات التي حققت حضورًا لدى الجمهور، من بينها «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، و«فيلم ثقافي»، و«حرب أطاليا»، إلى جانب أعمال درامية متنوعة في التلفزيون والمسرح.