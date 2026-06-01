زيادة 2.46 مليار جنيه.. إعادة فتح اكتتاب سندات خزانة 2029 بعائد ثابت 23.1%

أعلنت البورصة المصرية، في ضوء خطابي البنك المركزي المصري والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بتاريخ 25/05/2026، عن إعادة فتح الاكتتاب الأول في سندات الخزانة المصرية أجل 21 مايو 2029 ذات العائد الثابت، والصادرة بتاريخ 21/05/2026، وذلك بقيمة إضافية تبلغ 2.465 مليار جنيه مصري.

وبذلك يرتفع إجمالي قيمة الإصدار إلى نحو 123.365 مليار جنيه مصري، موزعة على 123.365 مليون سند، بقيمة اسمية قدرها 1,000 جنيه مصري للسند الواحد.

ويبلغ العائد السنوي الثابت على هذا الإصدار 23.098%، يُصرف على دفعتين نصف سنويتين في 21 مايو و21 نوفمبر من كل عام، بما يعكس جاذبية أداة الدين الحكومية في ظل أوضاع السوق الحالية وسياسات إدارة الدين العام.

وقد تم إتاحة الزيادة الجديدة للتداول عبر قاعدة بيانات البورصة المصرية تحت كود الترقيم الدولي EGBGR06971F8، وذلك اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم 01/06/2026، بما يعزز من عمق السوق الثانوية وزيادة السيولة على أدوات الدين الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن آلية إعادة فتح الإصدارات القائمة، والتي تستهدف تعزيز كفاءة إدارة أدوات الدين، وتوفير أدوات استثمارية مستقرة العائد للمستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب دعم خطط التمويل الحكومي عبر إطالة متوسط آجال الدين.