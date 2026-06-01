قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رد فعل محمد صلاح عقب إقالة سلوت من ليفربول |شاهد
أسعار الذهب اليوم في مصر 1 يونيو 2026.. تراجع جديد وعيار 21 يفقد 50 جنيهًا
هل ينتهي زمن الذهب؟.. عضو اقتصادية الشيوخ يكشف ما سيحدث للأسواق إذا توقفت الحرب
مصر فوق الجميع.. أحمد موسى: دعم المنتخب في كأس العالم مش اختيار
لبنان: إسرائيل لن تهاجم الضاحية وحزب الله سيوقف هجماته
انتعاش الجنيه المصري.. تراجع جماعي لأشهر العملات العربية والأجنبية اليوم في البنوك
جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو
خبير عسكري: الولايات المتحدة تُصدِّر نحو 43% من حجم الأسلحة على مستوى العالم
تحركات برلمانية لمواجهة خطر الإيبولا.. مطالب بتشديد الرقابة على المنافذ ورفع جاهزية المستشفيات
نتنياهو: تحدثت مع ترامب.. إذا هاجم حزب الله مدننا فسوف نهاجم بيروت
كيفية استخراج جواز السفر 2026
استجابة لصدى البلد من وزارة التنمية المحلية لدعم عم شعبان بعد واقعة السرقة في حلوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس غدًا في مصر.. الأرصاد تحذر من حرارة تتجاوز الـ 40 درجة

حالة الطقس غدًا في مصر.. الأرصاد تحذر من حرارة تتجاوز 40 درجة
حالة الطقس غدًا في مصر.. الأرصاد تحذر من حرارة تتجاوز 40 درجة
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. تواصل حالة الطقس في مصر جذب اهتمام المواطنين؛ مع استمرار موجة الارتفاع في درجات الحرارة على مختلف المحافظات، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل توقعاتها لطقس غدٍ الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة وفرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وتشير التوقعات إلى أن البلاد ستشهد أجواءً حارة خلال ساعات النهار، خاصة في محافظات جنوب الصعيد، بالتزامن مع نشاط للرياح على فترات متقطعة وظهور شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية.

واقرأ أيضًا:

حالة الطقس غدا

طقس شديد الحرارة يسيطر على أغلب المحافظات

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية.

وخلال ساعات الليل، تتراجع درجات الحرارة نسبيًا ليسود طقس معتدل الحرارة إلى مائل للحرارة على معظم المناطق، ما يمنح المواطنين قدرًا من التحسن النسبي في الأجواء مقارنة بفترات النهار.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس

وأشارت الهيئة إلى أن نسب الرطوبة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن القيم المتوقعة في الظل.

وبحسب التوقعات، فإن ارتفاع الرطوبة يرفع الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 1-2 درجة، ما يجعل الأجواء أكثر حرارة خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر في العديد من المناطق.

لماذا المشي الصباحي في الطقس البارد قد يكون خطرًا على القلب؟

شبورة مائية على الطرق صباحًا

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية المتوقعة، لفتت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4-8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة خلال ساعات الصباح الأولى، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فرص أمطار خفيفة ورياح نشطة

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والصحراء الغربية، وقد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.

حالة الطقس

وأكدت الهيئة أيضًا نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح سرعتها من 30-40 كم/س على فترات متقطعة، وهو ما قد يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا في بعض المناطق خلال ساعات النهار.

سحب منخفضة واحتمالات محدودة لأمطار بالقاهرة

ونوهت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على بعض المناطق.

وأضافت أن السحب الرعدية المحتملة قد تصل نسبة حدوثها إلى 20% تقريبًا، وقد يصاحبها نشاط لرياح قوية ناتجة عن الهواء الهابط أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال بشكل مؤقت في بعض الأماكن المكشوفة.


درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 2 يونيو 2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات غدًا الثلاثاء، والتي جاءت على النحو الآتي:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة، والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 32 درجة، والصغرى 21 درجة.

أسوان: العظمى 42 درجة، والصغرى 29 درجة.

الأقصر: العظمى 41 درجة، والصغرى 28 درجة.

رأس سدر: العظمى 37 درجة، والصغرى 25 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 38 درجة، والصغرى 28 درجة.

طابا: العظمى 34 درجة، والصغرى 21 درجة.

نخل: العظمى 35 درجة، والصغرى 20 درجة.

الطقس ودرجات الحرارة

جنوب الصعيد الأعلى حرارة غدًا

وتُظهر توقعات درجات الحرارة استمرار محافظات جنوب الصعيد في تسجيل أعلى المعدلات الحرارية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في أسوان إلى 42 درجة، بينما تسجل الأقصر 41 درجة، لتظل هذه المناطق الأكثر تأثرًا بالأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

في المقابل، تسجل المدن الساحلية درجات حرارة أقل نسبيًا، مع استمرار تأثير الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط، وهو ما يجعل الأجواء أقل حدة مقارنة بالمناطق الداخلية ومحافظات الجنوب.

حالة الطقس في القاهرة

ويدعو خبراء الطقس، المواطنين، إلى متابعة النشرات الجوية باستمرار، خاصة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة ونشاط الرياح وظهور الشبورة المائية وفرص الأمطار المحدودة على بعض المناطق، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال التنقلات اليومية ومواجهة الأجواء الحارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

حالة الطقس حالة الطقس غدًا حالة الطقس غدًا في مصر طقس الثلاثاء 2 يونيو 2026 الأرصاد الجوية اليوم درجات الحرارة غدًا حالة الطقس في القاهرة حالة الطقس في الإسكندرية طقس أسوان اليوم الأرصاد تحذر من موجة حارة درجات الحرارة في مصر شبورة مائية صباحًا فرص سقوط أمطار الطقس في مصر غدًا توقعات الأرصاد الجوية موجة شديدة الحرارة حالة الطقس الأسبوع الحالي أخبار الطقس اليوم طقس القاهرة غدًا درجات الحرارة 42 درجة الأرصاد الجوية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي برقم الجلوس 2026 بالدرجات .. ظهرت الآن

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 |رقمك ومقر لجنتك هنا

أرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الآن.. أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 ومقار اللجان على موقع التربية والتعليم

سعر الذهب

انهيار سعر الذهب الآن.. عيار 21 يفقد 1000 جنيه من أعلى مستوى

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثاني الثانوي برقم الجلوس 2026 .. المدارس تعلنها بالدرجات

تراجع أسعار الذهب عالمياً اليوم

تزايد المخاوف.. الذهب يتراجع لأدنى مستوى اليوم بعد الضربات الأمريكية الإيرانية

الثانوية العامة

إتاحتها إلكترونيا اليوم والتسليم غدا.. الخريطة الزمنية لأرقام جلوس الثانوية العامة 2026

الذهب

تحت الـ 5800 جنيه.. مفاجأة في سعر جرام الذهب عيار 18

ترشيحاتنا

البنك المركزي

البنك المركزي يعلن بيع أذون خزانة دولارية بـ461.5 مليون دولار وطلبات الشراء تتخطى 15%

بورصة الدار البيضاء

بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات مستهل الأسبوع على وقع أداء إيجابي

البورصة المصرية

زيادة 2.46 مليار جنيه.. إعادة فتح اكتتاب سندات خزانة 2029 بعائد ثابت 23.1%

بالصور

جي إم سي تلمح لمستقبل همر بنسخ أصغر وأكثر عملية لمنافسة برونكو

جي إم سي همر
جي إم سي همر
جي إم سي همر

إزالة 20 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

شكرا فيراري على التقليد .. نيسان تعلق بسخرية على لوتشي الكهربائية

لوتشي و ليف
لوتشي و ليف
لوتشي و ليف

أسعار ميتسوبيشي أتراج موديل 2014 المستعملة في مصر

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

فيديو

محمد رمضان

محمد رمضان يطرح ريميكس جديد لأغنية "أنا إنت" بتوقيع الرابر الإسباني المغربي ديلاريو

الشهيد رقيب بهاء جمعة محمود

حكاية بطل| قصى استشهاد رقيب بهاء جمعة محمود.. فيديو

ايوان

عودة إلى الرومانسية.. النجم اللبناني إيوان يختتم ربيع 2026 بـ"بعيش مخنوق"

سعر فستان روبي

فستان روبي يثير الجدل .. رقم صادم لإطلالة تقلب مواقع التواصل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد