حالة الطقس غدًا في مصر.. الأرصاد تحذر من حرارة تتجاوز الـ 40 درجة

حالة الطقس غدا .. تواصل حالة الطقس في مصر جذب اهتمام المواطنين؛ مع استمرار موجة الارتفاع في درجات الحرارة على مختلف المحافظات، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل توقعاتها لطقس غدٍ الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة وفرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وتشير التوقعات إلى أن البلاد ستشهد أجواءً حارة خلال ساعات النهار، خاصة في محافظات جنوب الصعيد، بالتزامن مع نشاط للرياح على فترات متقطعة وظهور شبورة مائية خلال الساعات الأولى من الصباح على عدد من الطرق والمحاور الرئيسية.

طقس شديد الحرارة يسيطر على أغلب المحافظات

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا ليسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية.

وخلال ساعات الليل، تتراجع درجات الحرارة نسبيًا ليسود طقس معتدل الحرارة إلى مائل للحرارة على معظم المناطق، ما يمنح المواطنين قدرًا من التحسن النسبي في الأجواء مقارنة بفترات النهار.

ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس

وأشارت الهيئة إلى أن نسب الرطوبة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الحالية، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية عن القيم المتوقعة في الظل.

وبحسب التوقعات، فإن ارتفاع الرطوبة يرفع الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 1-2 درجة، ما يجعل الأجواء أكثر حرارة خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر في العديد من المناطق.

شبورة مائية على الطرق صباحًا

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية المتوقعة، لفتت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4-8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافت أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة خلال ساعات الصباح الأولى، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

فرص أمطار خفيفة ورياح نشطة

كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فرصًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والصحراء الغربية، وقد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 20% تقريبًا على بعض المناطق وعلى فترات متقطعة.

وأكدت الهيئة أيضًا نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح سرعتها من 30-40 كم/س على فترات متقطعة، وهو ما قد يساهم في تلطيف الأجواء نسبيًا في بعض المناطق خلال ساعات النهار.

سحب منخفضة واحتمالات محدودة لأمطار بالقاهرة

ونوهت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على بعض المناطق.

وأضافت أن السحب الرعدية المحتملة قد تصل نسبة حدوثها إلى 20% تقريبًا، وقد يصاحبها نشاط لرياح قوية ناتجة عن الهواء الهابط أسفل السحب الرعدية على بعض المناطق، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال بشكل مؤقت في بعض الأماكن المكشوفة.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء 2 يونيو 2026

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والمحافظات غدًا الثلاثاء، والتي جاءت على النحو الآتي:

القاهرة الكبرى: العظمى 36 درجة، والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 32 درجة، والصغرى 21 درجة.

أسوان: العظمى 42 درجة، والصغرى 29 درجة.

الأقصر: العظمى 41 درجة، والصغرى 28 درجة.

رأس سدر: العظمى 37 درجة، والصغرى 25 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 38 درجة، والصغرى 28 درجة.

طابا: العظمى 34 درجة، والصغرى 21 درجة.

نخل: العظمى 35 درجة، والصغرى 20 درجة.

جنوب الصعيد الأعلى حرارة غدًا

وتُظهر توقعات درجات الحرارة استمرار محافظات جنوب الصعيد في تسجيل أعلى المعدلات الحرارية، حيث تصل درجة الحرارة العظمى في أسوان إلى 42 درجة، بينما تسجل الأقصر 41 درجة، لتظل هذه المناطق الأكثر تأثرًا بالأجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

في المقابل، تسجل المدن الساحلية درجات حرارة أقل نسبيًا، مع استمرار تأثير الكتل الهوائية القادمة من البحر المتوسط، وهو ما يجعل الأجواء أقل حدة مقارنة بالمناطق الداخلية ومحافظات الجنوب.

ويدعو خبراء الطقس، المواطنين، إلى متابعة النشرات الجوية باستمرار، خاصة مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة ونشاط الرياح وظهور الشبورة المائية وفرص الأمطار المحدودة على بعض المناطق، وذلك لاتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال التنقلات اليومية ومواجهة الأجواء الحارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.