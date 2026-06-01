حالة الطقس اليوم الإثنين 1 يونيو 2026.. تحذير من ظاهرتين

تشهد البلاد اليوم الإثنين 1 يونيو 2026 أجواءً أكثر حرارة مع استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على مختلف المحافظات، بحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أشارت إلى ظهور عدد من الظواهر الجوية المؤثرة خلال ساعات الصباح والنهار.

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل خلال الساعات الأولى من الصباح، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تصل الأجواء إلى شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد خلال فترة النهار.

الرطوبة ترفع الإحساس بحرارة الطقس

وأوضحت الأرصاد أن نسب الرطوبة المرتفعة ستؤدي إلى زيادة الشعور بدرجات الحرارة الفعلية عن القيم المسجلة، بفارق يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين، خاصة خلال فترات الظهيرة.

شبورة مائية في الصباح

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل المناطق المتأثرة:

القاهرة الكبرى.

الوجه البحري.

مدن القناة.

شمال الصعيد.

وسط سيناء.

الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا في بعض المناطق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

أمطار خفيفة على بعض المناطق

كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على مناطق من:

السواحل الشمالية الغربية.

شمال الوجه البحري.

أجزاء من الصحراء الغربية.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

رياح نشطة على أغلب الأنحاء

وتنشط الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على معظم أنحاء الجمهورية، وقد تؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في بعض مناطق جنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما أشارت الهيئة إلى احتمالية ظهور سحب منخفضة متفرقة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف في بعض المناطق دون تأثيرات جوية ملحوظة.

القاهرة تسجل 34 درجة

وفي القاهرة الكبرى، تسجل درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 22 درجة، مع أجواء حارة نهارًا ومعتدلة خلال ساعات الليل.

وجاءت درجات الحرارة في عدد من المحافظات كالتالي:

محافظات الوجه البحري

بنها: 33 للعظمى و21 للصغرى.

دمنهور: 33 للعظمى و21 للصغرى.

كفر الشيخ: 33 للعظمى و21 للصغرى.

المنصورة: 33 للعظمى و21 للصغرى.

الزقازيق: 34 للعظمى و22 للصغرى.

السواحل الشمالية

الإسكندرية: 29 للعظمى و20 للصغرى.

العلمين: 28 للعظمى و18 للصغرى.

مطروح: 27 للعظمى و19 للصغرى.

بورسعيد: 26 للعظمى و21 للصغرى.

دمياط: 26 للعظمى و20 للصغرى.

جنوب سيناء والبحر الأحمر

شرم الشيخ: 36 للعظمى و26 للصغرى.

الطور: 37 للعظمى و24 للصغرى.

الغردقة: 36 للعظمى و26 للصغرى.

مرسى علم: 37 للعظمى و27 للصغرى.

شمال الصعيد

الفيوم: 35 للعظمى و22 للصغرى.

بني سويف: 36 للعظمى و22 للصغرى.

المنيا: 37 للعظمى و23 للصغرى.

جنوب الصعيد

سجلت محافظات الجنوب أعلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم، حيث جاءت على النحو التالي: