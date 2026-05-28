لو اتعرضتِ للتحر.ش أو العن.ف.. أرقام وجهات رسمية لمساعدتك

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

لو اتعرضتِ للتحرش أو العنف.. أرقام وجهات رسمية لمساعدتك
ولاء عادل

تواجه بعض السيدات مواقف خطرة أو حالات تحرش وعنف في الشارع أو وسائل المواصلات، ما يجعل معرفة طرق طلب المساعدة والتواصل مع الجهات المختصة أمرًا ضروريًا للتعامل السريع مع أي طارئ.

وفي هذا الإطار، وفرت الجهات الرسمية في مصر عدة وسائل للإبلاغ وتقديم الدعم النفسي والقانوني والطبي للسيدات، بهدف توفير الحماية والتدخل الفوري عند الحاجة.

المجلس القومي للمرأة يستقبل شكاوى العنف والتحرش

يوفر المجلس القومي للمرأة خدمات متخصصة من خلال مكتب شكاوى المرأة، الذي يعمل على استقبال بلاغات التحرش والعنف ضد السيدات وتقديم الدعم القانوني والاجتماعي والنفسي.

ويمكن التواصل مع المكتب عبر الخط الساخن 15115، بالإضافة إلى خدمة واتساب على الرقم 01007525600، لتسهيل تقديم الشكاوى وطلب المساعدة.

خط نجدة الطفل لحماية القاصرات

في حال تعرض الفتيات القاصرات لأي نوع من العنف أو التحرش، يمكن التواصل مع خط نجدة الطفل 16000 التابع لـ المجلس القومي للطفولة والأمومة.

ويعمل الخط على مدار الساعة لاستقبال البلاغات والتنسيق مع الجهات المعنية للتدخل السريع وتوفير الحماية اللازمة.

خدمات طبية ونفسية للسيدات المعنفات

كما خصصت وزارة الصحة والسكان الخط الساخن 16328 لتقديم الدعم الصحي والنفسي للسيدات اللاتي تعرضن للعنف، مع توجيه الحالات إلى الجهات الطبية المختصة أو وحدات الدعم المناسبة.

رقم النجدة للتدخل السريع

وفي المواقف الطارئة أو عند التعرض لخطر مباشر، يُعد الاتصال برقم الشرطة 122 من أسرع وسائل طلب المساعدة، خاصة في حالات التحرش داخل الشوارع أو وسائل النقل العامة.

الإبلاغ خطوة مهمة للحماية

ويؤكد مختصون أن الإبلاغ السريع عن جرائم التحرش والعنف يساعد في سرعة التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجناة، إلى جانب حماية الضحية ومنع تكرار هذه الحوادث.

كما أن اللجوء إلى جهات الدعم الرسمية يمنح السيدات فرصة للحصول على المساندة اللازمة نفسيًا وقانونيًا، ويشجع على مواجهة هذه الجرائم بدلًا من الصمت عنها.

