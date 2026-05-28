التطبيق في أكتوبر.. قواعد جديدة تقضي على أزمة تشابه الأسماء.. إنهاء متاعب المواطنين داخل أروقة العدالة
قانون الإجراءات الجنائية
عبد الرحمن سرحان

لطالما مثلت أزمة تشابه الأسماء واحدة من أبرز المشكلات التي واجهت المواطنين داخل أروقة العدالة، بعدما تسببت في وقوع العديد من الأشخاص ضحايا لاشتباه أو التباس في البيانات، وهو ما دفع المشرع إلى وضع ضوابط أكثر دقة ضمن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقرر تطبيقه رسميًا خلال شهر أكتوبر المقبل، بهدف إنهاء تلك الأزمة بشكل نهائي.

ووفقًا لنصوص القانون الجديد، جرى استحداث مجموعة من الإجراءات الملزمة لكافة جهات التحقيق والاستدلال، لضمان التحقق الكامل من هوية المتهمين ومنع أي خلط قد ينتج عن تشابه الأسماء، وذلك في إطار تطوير منظومة العدالة وتحقيق مزيد من الدقة في تنفيذ الأحكام والإجراءات القضائية.

إثبات الرقم القومي في المحاضر

ألزم القانون مأمور الضبط القضائي، فور تحديد هوية المتهم، بإثبات بيانات الرقم القومي الخاصة به بشكل دقيق داخل المحضر، مع إرفاق مستخرج رسمي من بياناته، باعتبار أن الرقم القومي يمثل الوسيلة الأساسية لضمان التحقق من شخصية المتهم ومنع الخلط بين المواطنين.

ويستهدف هذا الإجراء القضاء على الأخطاء التي كانت تحدث في بعض الأحيان نتيجة الاعتماد على الاسم فقط، خاصة مع انتشار الأسماء المتشابهة، وهو ما كان يؤدي إلى تعرض بعض المواطنين لمشكلات قانونية رغم عدم وجود صلة لهم بالقضايا محل التحقيق.

ضمانات جديدة أمام النيابة العامة

ولم تقتصر الضوابط الجديدة على مرحلة الضبط فقط، بل امتدت أيضًا إلى مرحلة التحقيق، حيث ألزم القانون النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة بإثبات جميع البيانات المتعلقة بشخصيته، وفي مقدمتها الرقم القومي أو بيانات وثيقة السفر بالنسبة لغير المصريين.

كما نص القانون على ضرورة تضمين تلك البيانات في كافة القرارات الصادرة عن النيابة، بما فيها أوامر حفظ التحقيق أو القرارات الصادرة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وذلك لضمان توثيق الهوية بشكل كامل في جميع مراحل التقاضي.

بيانات دقيقة في أحكام الإدانة

وفي خطوة تستهدف تعزيز دقة تنفيذ الأحكام القضائية، أوجب قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن يتضمن كل حكم بالإدانة البيانات الكاملة الخاصة بالمحكوم عليه، وعلى رأسها الرقم القومي، إلى جانب الأسباب التي بني عليها الحكم.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع أي أخطاء قد تقع أثناء تنفيذ الأحكام، خاصة في الحالات التي تتشابه فيها أسماء المواطنين، بما يضمن وصول العقوبة إلى الشخص الصادر ضده الحكم فقط، دون المساس بأي شخص آخر.


إنهاء معاناة المواطنين


ويرى متابعون أن هذه التعديلات تمثل تحولًا مهمًا في فلسفة التعامل مع بيانات المتهمين داخل المنظومة القضائية، بعدما كانت أزمة تشابه الأسماء تتسبب في أضرار كبيرة للبعض، سواء أثناء استخراج الصحف الجنائية أو خلال تنفيذ الأحكام أو حتى عند التعامل مع الجهات الرسمية.

ومن المنتظر أن يسهم تطبيق القانون الجديد في تقليل معدلات الأخطاء المرتبطة بتحديد الهوية، وتحقيق قدر أكبر من العدالة الناجزة، عبر الاعتماد على وسائل أكثر دقة في التحقق من بيانات المواطنين.

ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع لتحديث المنظومة القانونية والقضائية، بما يواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات بناء نظام عدالة أكثر كفاءة ودقة، خاصة مع بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد خلال شهر أكتوبر المقبل.

