لاعيبة وجودها زي عدمه .. ميدو يعلق على قائمة حسام حسن في المنتخب

علق أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، على قائمة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، في كأس العالم.

وكتب ميدو عبر فيسبوك: "‏مفيش اي لاعيب مصري نقدر نقول على حسام حسن أنه مدرب ظالم انه ما اخدوش الا ٣ لاعيبه! محمد صلاح-عمر مرموش-عبد الله السعيد غير كده مع احترامي الكبير لبقية اللاعيبة مفيش اللاعيب اللي مكسر الدنيا ونقول ازاي مايخودش فلان!! معظمهم لعب موسم متواضع!! كفاية دفاع عن لاعيبة عادية وجودها زي عدمه!!!".

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، مساء اليوم الخميس، أولى مبارياته الودية ضمن المعسكر التحضيري الأخير استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك عندما يلتقي نظيره الروسي على ستاد القاهرة الدولي.