رسميا .. جوزيه جوميز ينتقل لتدريب الخليج السعودي

أعلن نادي الخليج السعودي، تعاقده رسميًا مع البرتغالي جوزيه جوميز لقيادة الفريق الأول لمدة موسمين بعد إنتهاء عقده مع الفتح.

وأنهى جوميز موسمه الثاني في قيادة الفتح، الذي تعاقد معه منذ يناير 2025، ليحتل الفريق في الموسم المنقضي المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة، وهو نفس رصيد الخليج الذي سينتقل إلى قيادته لكن متأخرا بفارق الأهداف.

وكانت قد كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن البرتغالي جوزيه جوميز يفضل الاستمرار مع الفتح السعودي، من خلال تجديد عقده لمدة موسم إضافي.

وبحسب التقرير، فإن جوميز سيحصل على راتب سنوي يُقدر بـ3 ملايين دولار حال إتمام الاتفاق الرسمي مع إدارة الفتح، في ظل تمسك النادي باستمراره بعد النتائج التي قدمها مع الفريق.



