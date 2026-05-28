كلها دهن فين اللحمة.. سيدة تهاجم أحد جيرانها بسبب هدية أضحية العيد

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة مسنة من إحدى قرى محافظة القليوبية، ظهرت فيه وهي في حالة من الانفعال الشديد تعبر عن غضبها مما وصلها ضمن لحوم الأضاحي من أحد الأهالي.

ظهرت السيدة وهي تفتح كيسًا يحتوي على كمية من اللحوم، وأبدت اعتراضها على ما بداخله، معتبرة أن الكمية ليست كما توقعت، ما دفعها لتصوير مقطع فيديو بمساعدة إحدى جيرانها لتوثيق الموقف والتعبير عن غضبها.

وخلال الفيديو، وجهت السيدة عبارات حادة وانتقادات للشخص الذي أرسل لها اللحوم، معبرة عن استيائها من محتوى الكيس الذي يوجد به كمية كبيرة من الدهون وطريقة تقديمه، قائلة فين اللحمة اللي بتتكلموا عليها، في مشهد أثار تفاعلًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي تداول الفيديو خلال أيام عيد الأضحى المبارك، التي تشهد عادة تبادل لحوم الأضاحي بين الأهالي في القرى والمناطق الريفية، في إطار من العادات الاجتماعية والتكافل بين الأسر.