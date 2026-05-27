ترامب: لا اتفاق مع إيران حتى الآن.. ومواقف طهران غير مرضية لواشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني، مؤكداً أن الطروحات المقدمة من جانب طهران لا تحظى برضا واشنطن في المرحلة الحالية.

وخلال حديثه للصحفيين في البيت الأبيض، أوضح ترامب أن إيران "تسعى إلى التوصل لاتفاق ولا خيار آخر أمامها"، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستصل في النهاية إلى اتفاق مع طهران أو "ستنهي المهمة"، في إشارة إلى استمرار الضغط الأمريكي.

وأضاف ترامب أن المفاوضات لا تزال دون نتائج حاسمة حتى الآن، قائلاً: "لم نصل إلى اتفاق بشأن إيران بعد ولسنا راضين عن ذلك"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول نقاط الخلاف بين الجانبين.