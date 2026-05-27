البيت الأبيض: محادثات إيران تحقق تقدماً.. وترامب يتمسك بخطوطه الحمراء

أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن المفاوضات الجارية مع إيران تشهد تقدماً إيجابياً، مشيراً إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حدد “خطوطاً حمراء واضحة” في ما يتعلق بالملف الإيراني.

وفي سياق متصل، نفى البيت الأبيض صحة التقارير التي تداولتها وسائل إعلام إيرانية بشأن وجود مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن تلك المعلومات غير دقيقة.



وكشفت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية عن وثيقة أولية غير رسمية تضم 14 بنداً تمثل إطارا لتفاهم محتمل بين إيران والولايات المتحدة، في خطوة قد تمهد لاتفاق سياسي وأمني واسع في المنطقة.

وبحسب ما أوردته الهيئة، تتضمن مسودة مذكرة التفاهم انسحاب القوات العسكرية الأمريكية من محيط إيران، إلى جانب إنهاء الحصار البحري، مقابل التزامات إيرانية تتعلق بأمن الملاحة في الخليج.

وتنص المسودة على أن تتولى طهران إدارة حركة السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع سلطنة عمان، مع تعهد إيراني بإعادة حركة عبور السفن التجارية إلى مستويات ما قبل الحرب خلال شهر واحد، فيما لا يشمل الاتفاق السفن العسكرية.

كما تشير الوثيقة إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، فسيتم تحويله إلى قرار ملزم يصدر عن مجلس الأمن الدولي.

وفي السياق ذاته، أكد التليفزيون الإيراني أن ما يعرف بـ"إطار تفاهم إسلام آباد" لا يزال قيد النقاش ولم يحسم بعد، مشدداً على أن طهران لن تقدم على أي خطوات قبل تحقيق ما وصفه بـ"تقدم ملموس" في مسار التفاهمات.