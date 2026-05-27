يا وجع القلب.. غرق شاب فى أول أيام عيد الأضحى بالضبعة

لقي شاب مصرعه غرقا بشاطئ سيدي عبد الرحمن بمدينة الضبعة أثناء السباحة في أول أيام الأضحى المبارك وتم نقل الجثمان لمستشفى الضبعة .

بلاغ بالحادث

تلقت الجهات المعنية بلاغًا بوقوع حادث غرق بأحد الشواطئ،بسيدى عبد الرحمن بمدينة الضبعة وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم انتشال الجثمان واتخاذ الإجراءات اللازمة.

مستشفى الضبعة

واستقبلت مستشفى الضبعة جثة هامدة باسم محمد ل.ر وتم تحرير المحضر اللازم والجثمان تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة بمطروح.

وخيّم الحزن بين أهالي وأصدقاء الفقيد، الذين نعوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

