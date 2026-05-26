محافظات

صحة مطروح ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لأجازة عيد الأضحى المبارك

مستشفى العلمين
مستشفى العلمين
ايمن محمود

صرح الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح عن رفع درجة التأهب والاستعداد القصوى في مديرية الصحة بمطروح ، استعدادًا لأجازة عيد الأضحى المبارك خاصة مع زيادة المترددين على المحافظة ،وكذلك ازدياد الحركة على الطرق السريعة ، ورفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بمطروح.

توافر الادوية 

واكد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض ومضاعفة أعداد الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالأقسام الحرجة خلال فترات الذروة طوال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك.

انعقاد غرفة عمليات

كما أكد علي استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات والإدارات الصحية التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة ، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا ، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للمديرية .

الغاء الاجازات

وأشار وكيل الوزارة إلى رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، وايقاف الأجازات الغير وجوبية لمديري المستشفيات والادارات والوظائف الإشرافية مع التأكيد علي تواجد مدير المنشأة ، وموافاة المديرية بأى مستجدات طارئة قد تحدث فى حينها .

والتأكد من توافر مخزون كافي من المستلزمات والادوية وسهولة الاتاحه ومراعاة أن يكون مخزن الكوارث جاهز للاستخدام حال الاحتياج طبقاً للسياسات .

خدمات متعددة 

مع استمرار تقديم خدمات الرعاية الأولية، بما في ذلك تشغيل عيادات الأسنان بعدد من الوحدات الصحية وتشغيل 8 منافذ لصرف الألبان الصناعية، و مركزين لفحوصات المقبلين على الزواج، وإطلاق فرق المبادرات الرئاسية المتنقلة في محيط المساجد والمتنزهات.

بالاضافه الى تكثيف الرقابة على مياه الشرب وحمامات السباحة، واتخاذ إجراءات فورية لمواجهة التسمم الغذائي، إلى جانب تعزيز حملات مكافحة ناقلات الأمراض والحشرات.

كما نوه على مراعاة الاستجابة السريعة للحالات الحرجة بالطوارئ والحالات ذات الأولوية الأولى وعدم بقائها أكثر من ( ١٥ ) دقيقة كحد اقصى بقسم الاستقبال والطوارئ, وعدم بقاء أي مريض داخل الطوارئ أكثر من ساعة زمنية واحدة كحد اقصى .

واشار إلى عمل نوبتجيات لإدارة خدمة المواطنين ورضاء المنتفعين بحد ادنى عدد اثنين فرد على مدار ال ٢٤ ساعة ، والتأكيد على نشر رقم الشكاوي الموحد الخاص بالمديرية في كافه أقسام المستشفيات والوحدات الصحية 

وتم التأكيد علي مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة ، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين ، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد علي توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها .

كما أكد علي استمرار العمل في قطاعات (الطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال فترة أجازة عيد الأضحى المبارك ، للتأكد من انتظام سير العمل

