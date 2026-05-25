260 مسجدا وساحة لصلاة عيد الأضحى بمطروح

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، برفع جاهزية جميع القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، مع تجهيز 30 ساحة و230 مسجدًا لصلاة العيد من خلال مديرية الأوقاف بمختلف المدن والمراكز.

توفير الخدمات بالساحات

واضاف محافظ مطروح على ضرورة توفير كافة الخدمات بالمساجد والساحات وتنظيم عملية الدخول والخروج فى الساحات لضمان عدم التزاحم من المواطنين وزوار المحافظة

فتح الحدائق

كما وجة بفتح و الحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين والزائرين وتنظيم فعاليات ترفيهية وفنية خلال أيام العيد.

وشدد محافظ مطروح على المتابعة الميدانية المستمرة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين طوال فترة العيد.