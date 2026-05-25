ننشر أسماء مصابي حادث طريق مطروح - سيوة

حصل صدى البلد على أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتي أجرة ميكروباص؛ ونقل بطريق مطروح - سيوة والذى أسفر عن إصابة 6 أشخاص باصابات متنوعة.

مستشفى مطروح العام

استقبلت مستشفى مطروح العام 6 مصابين فى الحادث وهم

عبدالله ا.ا (29 عامًا) ندى ع.ع (24 عامًا) منار ع.ع (22 عامًا) موسى م.م (49 عامًا) علي ا.ع (37 عامًا) أبوالقاسم ا.ا (20 عامًا)

بلاغ بالحادث

تلقت غرفة عمليات طؤارى مديرية الصحة بمطروح اخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث .

واستقبلت مستشفى مطروح العام 6 مصابين وتم تقديم الإسعافات الأولية ميدانيا فى مكان الحادث،ونقلهم بسيارات الإسعاف إلىمستشفى مطروح العام لتلقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.