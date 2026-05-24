مطروح.. هدوء وانضباط مع ختام امتحانات النقل بالمراحل التعليمية الثلاث

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن الهدوء والالتزام ساد لجان أمتحانات النقل بكافة المراحل التعليمية في يومها الأخير.

الامتحان متوسط

وأوضحت وكيل الوزارة أن امتحانات اليوم الاخير جاءت في مستوي الطالب المتوسط، حيث جاءت الاوراق الامتحانية واضحة وخالية من الأخطاء الفنية وشاملة جميع فقرات المنهج الدراسى.

انضباط الامتحانات

واطمأنت من خلال ترأسها غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من كافة المشاركين في العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة ولم ترد أي شكوي بشأن ختام الامتحانات على مستوي جميع الادارات التعليمية.

شكر للقائمين على الامتحانات

وقدمت نادية فتحي الشكر لكافة المشاركين في أعمال امتحانات النقل بكافة مدارس التعليم العام والفني، وذلك تقديرا لتحمل المسئولية الملقاة علي عاتقهم والقيام بمهاهم المنوطة بهم ملتزمين بالأمانة المهنية والإخلاص والتفاني في العمل والتي تحلوا بها علي مدار الفترة الماضية والتي أسهمت في تحقيق منظومة امتحانية منضبطة.