تموين مطروح: توريد أكثر من 20 ألف طن قمح وتحقيق 104% من المستهدف

أعلنت مديرية التموين بمحافظة مطروح، استمرار أعمال استلام الأقماح المحلية لموسم 2026، من خلال صوامع الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بمدينة الحمام، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتحت متابعة اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ مطروح، لضمان انتظام عمليات التوريد وتذليل أي عقبات أمام الموردين والمزارعين.

وأكدت المديرية، في بيان لها، أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عادل الهابط وكيل وزارة التموين بمطروح، لمتابعة أعمال التوريد والمرور المستمر على مواقع الاستلام، مع التشديد على سرعة صرف مستحقات الموردين خلال المدة المحددة.

وأضاف البيان أن إجمالي كميات الأقماح المحلية التي تم استلامها منذ بداية الموسم وحتى صباح اليوم السبت 23 مايو 2026، بلغ 20 ألفًا و886 طنًا و900 كجم، بنسبة تحقيق وصلت إلى 104% من الكميات المستهدفة للتوريد بالمحافظة.