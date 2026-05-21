حبس “دليفري مطروح” 3 سنوات في قضية تهديد الفتيات و6 أشهر لتعاطي المخدرات

قضت محكمة جنايات مطروح، اليوم، بمعاقبة المتهم المعروف إعلاميًا بـ"دليفري مطروح" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وذلك بعد إدانته في قضية تهديد وابتزاز عدد من الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حكم بالحبس وغرامة

كما أصدرت المحكمة حكمًا آخر بحبسه 6 أشهر وتغريمه 10 آلاف جنيه، على خلفية اتهامه بتعاطي المواد المخدرة.

التحريات تثبته تورطة

وكانت التحقيقات قد كشفت قيام المتهم بتهديد فتيات بإفشاء أمور وصور خاصة، إلى جانب إرسال رسائل تحمل إساءات وتلميحات غير لائقة عبر تطبيقات التواصل الإلكتروني، قبل أن يتم ضبطه وإحالته للمحاكمة الجنائية.