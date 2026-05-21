المصري البورسعيدي يهنىء الزمالك بالتتويج بلقب الدوري

تقدم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي بخالص التهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب

كما وجه في بيان رسمي التهنئه لجماهير القلعة البيضاء بمناسبة التتويج ببطولة الدوري العام للموسم الكروي 2026/2025.

توّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة