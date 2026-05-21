الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصحة: 250 ألف عينة عشوائية من خلال 190 وحدة لمكافحة الملاريا

عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، في الحدث الوزاري رفيع المستوى بعنوان «إحاطة وزارية رفيعة المستوى حول الملاريا: تحقيق الدفعة الكبرى لأفريقيا معًا»، والذي نظمته مفوضية الاتحاد الأفريقي، على هامش أعمال الدورة التاسعة والسبعين لـ منظمة الصحة العالمية بمدينة جنيف، بمشاركة رئيس المفوضية ووزراء الصحة الأفارقة ورئيس مجلس إدارة الصندوق العالمي، إلى جانب نخبة من كبار المسئولين والخبراء الدوليين في مجال الصحة العامة.

وخلال كلمته، استعرض نائب وزير الصحة والسكان التجربة المصرية الناجحة في القضاء على الملاريا، مؤكدًا أن الاستثمار في الصحة العامة يمثل إحدى أهم ركائز حماية الإنسان ودعم مسارات التنمية المستدامة، خاصة في ظل استمرار تحمّل القارة الأفريقية للنصيب الأكبر من عبء المرض عالميًا.

 إنجازات بارزة في ملف مكافحة الأمراض المدارية

وقال الدكتور عمرو قنديل إن مصر حققت خلال السنوات الأخيرة إنجازات بارزة في ملف مكافحة الأمراض المدارية، حيث حصلت على إشهاد منظمة الصحة العالمية بالقضاء على مرض الفيلاريا عام 2017، والملاريا عام 2024، والتراكوما عام 2025، كما تقدمت رسميًا بملف القضاء على البلهارسيا كمشكلة صحة عامة، بما يعكس كفاءة المنظومة الصحية المصرية وقدرتها على التخطيط والتنفيذ وفق أعلى المعايير الدولية.

وأكد أن حصول مصر على شهادة الخلو من الملاريا جاء تتويجًا لجهود وطنية ممتدة لأكثر من قرن في أعمال الترصد والمكافحة، موضحًا أن الحفاظ على استدامة هذا الإنجاز يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية. 

وفي هذا الإطار، تواصل وزارة الصحة والسكان تنفيذ منظومة متكاملة للترصد الوبائي والحشري والاستجابة السريعة للحالات الوافدة، تشمل الإبلاغ الروتيني من المنشآت الصحية، والترصد المجتمعي النشط، والفحص بنقاط الدخول.

وأضاف أن الوزارة تجمع سنويًا نحو 250 ألف عينة عشوائية من خلال 190 وحدة لمكافحة الملاريا على مستوى الجمهورية، إلى جانب تقديم خدمات وقائية وعلاجية مجانية للحالات الوافدة، وتوفير العلاج الوقائي للمسافرين إلى الدول الموبوءة، بما يضمن الحفاظ على خلو مصر من المرض.

وشدد نائب الوزير على استمرار جهود الدولة في رفع كفاءة فرق الطب الوقائي وتنفيذ أعمال مكافحة النواقل وفق نهج الإدارة المتكاملة، بالتعاون مع الجهات والشركاء المعنيين في إطار مفهوم «الصحة الواحدة»، فضلًا عن دعم القدرات الفنية من خلال إدخال معمل متنقل لترصد النواقل مزود بتقنيات PCR للبعوض، والتوسع في تطبيق النظم الإلكترونية والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة منظومة الرصد والاستجابة.

واستعرض الدكتور عمرو قنديل أوجه التعاون الإقليمي مع الدول الأفريقية الشقيقة، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون الصحي الموقع مع السودان لمكافحة بعوضة الجامبيا داخل الأراضي السودانية، امتدادًا لمسيرة تعاون طويلة بين البلدين في مجال مكافحة الأمراض المتوطنة.

وفي ختام كلمته، أكد نائب وزير الصحة والسكان، استعداد مصر الكامل لنقل خبراتها وتجاربها الرائدة في القضاء على الأمراض المدارية إلى الدول الأفريقية، انطلاقًا من دورها الإقليمي المحوري في دعم الأمن الصحي بالقارة، مشددًا على أن نجاح أي دولة في القضاء على الملاريا يمثل دعمًا مباشرًا للأمن الصحي الإقليمي والعالمي، ويسهم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ندوة تثقيفية

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

اللحوم المصنعة

شاومي

