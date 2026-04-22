أخبار متضاربة عن المفاوضات.. تعليق قوي من أحمد موسى عن مصير حرب إيران وأمريكا
رئيس الوفد: سنخوض انتخابات المحليات بقوائم كاملة فى مختلف الوحدات
رحلة رعب مع أوبر| سائق يحتجز سائحًا ويطالبه بالدفع بالدولار بدلًا من الجنيه.. فيديو
البيت الأبيض: قدرة إيران على بناء الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة تراجعت لسنوات
بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين
شباب النواب تفتح ملف ممارسة ذوى الهمم للرياضة
النمسا تشيد بالإصلاحات الواسعة في المغرب بقيادة الملك محمد السادس
جيش الاحتلال: وقف إطلاق النار مع حزب الله هش.. وقد ينهار في أية لحظة
بعد خضوعه لعملية جراحية .. أول تعليق للفنان محمد التاجي من داخل المستشفى |خاص
تكاملًا مع الأزهر الشريف.. رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد وعظ البحير
من "حق المبيت" إلى "الاستزارة".. كيف أنصف قانون المسيحيين الجديد الطفل والأسرة؟
هل إكرامية عامل الدليفري تحتسب من الصدقة؟.. أمين الفتوى يجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

للعام الثاني .. مصر خالية من الملاريا.. وأرقام الربع الأول تُعزز المكانة العالمية

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

احتفاءً باليوم العالمي للملاريا، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نتائج منظومتها الوقائية خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك في توقيت يتزامن مع حصول مصر على الإشهاد الدولي بخلوها من المرض للعام الثاني على التوالي، لتُصبح بذلك الدولة العاشرة على مستوى العالم التي تنال هذا التقدير، في تجسيد عملي لأهداف الاستراتيجية الفنية العالمية لمنظمة الصحة العالمية للملاريا 2016-2030.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن “مصر قدّمت للعالم نموذجاً ملهماً يُثبت أن الإرادة السياسية حين تقترن بالتخطيط العلمي تغدو قادرةً على قهر أعتى الأوبئة”، مشدداً على أن “صحة المصريين كانت وستظل خطاً أحمر، وأن الانتصار على الملاريا ليس سوى محطة في مسيرة بناء مجتمع يتمتع بالرفاهية والأمان الصحي الشامل”.

التزام مصر بخطة منظمة الصحة العالمية

ومن جهته، أوضح الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان أن هذا الإنجاز “يوثق التزام مصر بخطة منظمة الصحة العالمية الرامية إلى خفض معدلات الإصابة والوفيات بنسبة لا تقل عن 90%”، مؤكداً أن الوزارة تعمل وفق خطة متكاملة لتعزيز منظومة الترصد الوبائي والحشري في مواجهة التحديات المتصاعدة للتغيرات المناخية وتأثيرها على انتشار نواقل الأمراض.

وعلى صعيد المؤشرات الميدانية، كشف الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة عن تحليل ما يزيد على 58 ألف عينة في إطار منظومة اليقظة الوبائية جاءت جميعها سلبية، فضلاً عن إجراء التقصي الوبائي لـ244 حالة وافدة وفحص أكثر من 6500 مخالط للتحقق من خلو البلاد من أي بؤر نشطة. كما أشار إلى فحص نحو 19 ألف عينة دم ليلية للكشف عن الفيلاريا لم تُسجَّل فيها أي إصابة، مع تقديم خدمات التأهيل لـ137 حالة وتنفيذ 330 زيارة منزلية للحالات غير القادرة.

وفي السياق ذاته، كشفت الدكتورة أماني الحبشي رئيس الإدارة المركزية للأمراض المدارية ونواقل الأمراض أن مبادرة القضاء على البلهارسيا والطفيليات المعوية شملت فحص أكثر من مليونَي عينة وعلاج الحالات الإيجابية فور اكتشافها، مضيفةً أن البرامج الوقائية امتدت لتشمل تجريع أكثر من 90 ألف صياد وفرد من أسرهم في 14 محافظة بنسبة تغطية قياسية بلغت 95.9%، فيما رصدت منظومة الترصد المبكر للتراكوما أكثر من 814 ألف حالة، خضع نحو 433 منها للعلاج الفوري.

وزير التربية والتعليم

تحويل طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات إلى "مدارس حكومية عربي"..قرار عاجل الآن

التمثال

العثور على تمثال أثري ضخم بموقع "تل فرعون" بالشرقية

تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هل يستمر قرار الغلق لـ 11 مساءً؟ .. موعد تغيير الساعة للتوقيت الصيفي 2026

هاني شاكر

ادعوا له.. تطورات جديدة بشأن حالة الفنان هاني شاكر.. فيديو

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في 17 بنكا بختام تعاملات اليوم

زيزو

قنبلة زيزو تهز الزمالك.. 82 مليون في مهب الجدل وقرار مخفي يشعل الصراع .. اعرف القصة كاملة

وفاة مدرس في المنوفية

وفاة معلم شاب بأزمة قلبية تثير الحزن في المنوفية

مجلس الوزراء

الوزراء يوافق على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين

جانب من لقاء وزير الخارجية المغربي وبياتي مينل ريزينغر

النمسا تؤكد دعمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 بشأن الصحراء

أرشيفية

مسؤول باكستاني: تلقينا إشارات إيجابية من إيران بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة

العكلوك خلال مصافحته الرئيس الفنلندي

رسالة عربية حاسمة لفنلندا: الاعتراف بدولة فلسطين حق لا يقبل التأجيل

الأسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية
الاسباب الشائعة لظهور خطوط الشعيرات الدموية

بي إم دبليو الفئة السابعة 2027 الفيس ليفت.. رفاهية أكثر بلمسة مستقبلية

BMW 7
BMW 7
BMW 7

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام
سلاح سرى لصحتك.. تعرف على فوائد لحم الحمام

تضامن الشرقية تقيم معرضا لتوزيع ملابس جديدة بالمجان في قرى الحسينية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

حكاية بطل

طلقته بواحد واقع.. المتحدث العسكري ينشر برومو جديد لحكاية بطل| فيديو

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

