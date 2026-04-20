د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

في حقبة تاريخية تتسم بتشابك الأزمات وتسارع التحولات، لم يعد مفهوم الأمن قاصرًا على الحدود الجغرافية أو الترتيبات العسكرية التقليدية، بل أصبح شبكة معقدة من العلاقات والتوازنات التي تُدار بدقة على المستويين الإقليمي والدولي ، وفي هذا السياق، تبرز مصر كدولة تدرك طبيعة هذه المرحلة، وتتعامل معها برؤية واعية تسعى إلى حماية أمنها القومي، والحفاظ على استقرارها، عبر أدوات متعددة تجمع بين الحضور السياسي، والجاهزية الاستراتيجية، والدبلوماسية المتزنة.

إن التحديات التي يشهدها العالم اليوم، من صراعات ممتدة إلى أزمات سياسية متلاحقة، تفرض على الدول الكبرى مسؤوليات مضاعفة، ليس فقط في حماية حدودها، بل في الإسهام في صياغة بيئة إقليمية أكثر استقرارًا ، ومصر بحكم موقعها وثقلها، تتحرك ضمن هذا الإطار باعتبارها دولة تسعى إلى تحقيق التوازن، لا التصعيد، وإلى احتواء الأزمات، لا الانخراط فيها.

ومن هنا، يتجلى الدور المصري في تبني سياسة خارجية قائمة على الانفتاح المدروس، والتواصل المستمر مع مختلف الأطراف، بما يضمن بقاء قنوات الحوار مفتوحة، حتى في أكثر اللحظات تعقيدًا ، هذه السياسة لا تُدار بردود الأفعال، بل تستند إلى رؤية استراتيجية ترى أن الحفاظ على الأمن يبدأ من تقليل مساحات التوتر، وتعزيز فرص التفاهم، وبناء الثقة بين القوى المختلفة.

ولا يمكن فصل هذا النهج عن الإدراك العميق لطبيعة البيئة الإقليمية التي تتحرك فيها مصر، حيث تتقاطع المصالح، وتتعدد التحديات، وتتشابك الملفات في مثل هذا السياق، يصبح الحفاظ على الاستقرار مهمة تتطلب قدرًا عاليًا من الحكمة، والقدرة على قراءة المشهد بدقة، والتعامل معه بمرونة دون التفريط في الثوابت ، وهو ما نجحت مصر في تحقيقه من خلال حضورها المتوازن، الذي يجمع بين الحزم في حماية الأمن القومي، والهدوء في إدارة العلاقات الخارجية.

ويأتي في مقدمة أدوات هذا الدور، الاعتماد على الدبلوماسية كوسيلة أساسية لتعزيز الاستقرار ، فمصر تؤمن بأن الحوار هو الطريق الأكثر استدامة لتسوية النزاعات، وأن بناء التوافقات، مهما كان صعبًا، يظل الخيار الأكثر أمانًا مقارنة بمسارات التصعيد ومن هذا المنطلق، تتحرك في العديد من الملفات باعتبارها طرفًا يسعى إلى تقريب وجهات النظر، وتخفيف حدة التوترات، بما يعكس التزامًا واضحًا بدعم السلام كخيار استراتيجي.

وفي الوقت نفسه، لا ينفصل هذا التوجه عن إدراك أهمية الجاهزية والقدرة على حماية الدولة من أي تهديدات محتملة ، فالأمن لا يتحقق فقط عبر السياسة، بل يتطلب أيضًا بنية قوية قادرة على الردع، وحماية المصالح الحيوية ، وهنا يظهر التوازن المصري بين السعي إلى السلام، والاستعداد الدائم لصون الأمن، في معادلة دقيقة تعكس فهمًا عميقًا لمتطلبات المرحلة.

كما أن موقع مصر الجغرافي يمنحها دورًا محوريًا في حركة التفاعل الإقليمي والدولي، وهو ما يفرض عليها مسؤولية إضافية في الحفاظ على استقرار هذه المنطقة الحيوية فهي ليست مجرد دولة تتأثر بما يحدث حولها، بل فاعل رئيسي يسهم في تشكيل ملامح الاستقرار، من خلال مواقفها، وتحركاتها، وعلاقاتها الممتدة مع مختلف القوى.

ويتجلى هذا الدور أيضًا في حرص مصر على دعم مفاهيم السيادة الوطنية، واحترام القانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية في بناء نظام دولي أكثر توازنًا هذا الالتزام يمنحها مصداقية في تعاملها مع القضايا المختلفة، ويعزز من قدرتها على التحرك بثقة في الساحة الدولية، دون الانزلاق إلى مواقف قد تؤدي إلى تعقيد الأوضاع.

ومن زاوية أخرى، فإن الحفاظ على أمن مصر لا يقتصر على التعامل مع التهديدات المباشرة، بل يشمل أيضًا استباق الأزمات، والعمل على منع تحولها إلى مخاطر حقيقية. وهو ما يتطلب قراءة استشرافية للمشهد، وقدرة على التحرك المبكر، وهي عناصر أصبحت جزءًا من آليات إدارة السياسة الخارجية المصرية في السنوات الأخيرة.

وفي خضم هذه المعادلة، تظل مصر حريصة على أن يكون حضورها الخارجي امتدادًا لهويتها كدولة تسعى إلى الاستقرار، وتؤمن بأن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا في بيئة يسودها التوازن، والتعاون، والاحترام المتبادل. هذا الفهم يجعل من الدور المصري عنصرًا فاعلًا في دعم الاستقرار، ليس فقط على المستوى الإقليمي، بل أيضًا في الإطار الدولي الأوسع.

وفي النهاية، يمكن النظر إلى التجربة المصرية في إدارة هذه المرحلة باعتبارها نموذجًا لدولة تدرك حجم التحديات، وتتعامل معها بعقلانية، دون تهور، وبثبات دون جمود فهي تتحرك في مساحة دقيقة، تجمع بين حماية مصالحها، والإسهام في استقرار محيطها، بما يعكس رؤية متكاملة للأمن في عالم لم يعد يحتمل الحلول الأحادية أو القرارات المتسرعة.

هكذا تواصل مصر أداء دورها كقوة توازن، تحافظ على أمنها، وتدعم استقرار محيطها، في وقت أصبح فيه الحفاظ على هذا التوازن أحد أهم مقومات البقاء والاستمرار إنها معادلة صعبة، لكنها ضرورية، ومصر تثبت، يومًا بعد يوم، قدرتها على إدارتها بثقة ووعي، في زمن تتزايد فيه الحاجة إلى الدول التي تعرف كيف تحمي نفسها، وتسهم في حماية الآخرين في آن واحد .

