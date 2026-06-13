جيش الاحتلال يعلن القضاء على 7 عناصر من حزب الله في جنوب لبنان

أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، في بيان مساء اليوم السبت، القضاء على 7 عناصر من حزب الله داخل مسار تحت الأرض في جنوب لبنان وتدمير مواقع إطلاق صواريخ ووسائل قتالية عثر عليها في المنطقة.

وذكر الجيش في البيان أنه رصد الأسبوع الماضي خليتين مكونتين من 7 عناصر يعملون من داخل مسار تحت الأرض في جنوب لبنان.

وأضاف أن هذا المسار استخدم لتخزين الذخائر وقذائف الهاون والإمدادات الغذائية المخصصة للأنشطة ضد قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

و أكد أنه وبعد عملية رصد قامت القوات بالتعاون بين سلاح الجو والقوات البرية بالقضاء عليهم.

وأشار جيش الإحتلال إلى أن القوات عثرت بعد العملية على بنادق من طراز كلاشنيكوف ومعدات عسكرية كانت بحوزة عناصر حزب الله، بالإضافة إلى نقاط إطلاق ووسائل قتالية تم تدميرها بالقرب من المسار تحت الأرض.