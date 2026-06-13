الاتحاد الأوروبي يدعم أكثر من 12 ألف متضرر من الفيضانات في كينيا

أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص مساعدات إنسانية بقيمة 175 ألف يورو لدعم المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مناطق واسعة من كينيا عقب هطول أمطار غزيرة، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات العاجلة لآلاف الأسر المتضررة.

وأكد التكتل - في بيان اليوم - أن هذه المساعدات ستسهم في دعم جهود جمعية الصليب الأحمر الكينية لتقديم الإغاثة لأكثر من 12,500 شخص، من خلال توفير المواد الغذائية والمأوى الطارئ ومياه الشرب النظيفة والخدمات الصحية ودعم خدمات الصرف الصحي.

كما يركز برنامج الاستجابة الإنسانية على تعزيز الحماية المجتمعية والمساواة بين الجنسين وإشراك المجتمعات المحلية في جهود الإغاثة، إلى جانب تعزيز الشفافية والمساءلة. وقد فعلت جمعية الصليب الأحمر الكينية خطة الاستجابة للفيضانات بهدف تعزيز الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي طوارئ مستقبلية.

ومن المقرر أن يستمر المشروع الإغاثي لمدة أربعة أشهر حتى يوليو 2026، فيما أكد الاتحاد أن التمويل يأتي ضمن مساهمته في صندوق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.. حسب البيان.

وكانت أمطار الموسم المطري الأخير الذي غالبا ما تتعرض له كينيا كل عام خلال الفترة بين مارس ومايو تسببت في فيضانات واسعة النطاق شملت 28 مقاطعة كينية، من بينها العاصمة نيروبي، وكيسومو، وسيّايا، وبوسيا، وكاجيادو، وتوركانا، وكوالي، ومناطق أخرى.

وتسببت الفيضانات في غمر الأراضي الزراعية وتلوث مصادر المياه وإلحاق أضرار كبيرة بالمنازل والبنية التحتية، فضلاً عن نزوح أعداد كبيرة من السكان في العاصمة نيروبي ومناطق أخرى من البلاد.