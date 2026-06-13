دعم خطط التنمية وإعادة الإعمار.. رئيس الوزراء العراقي يتوجه إلى واشنطن لتعزيز التعاون

تتجه الأنظار إلى الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، وسط توقعات بالتوصل إلى تفاهمات واتفاقات اقتصادية واستثمارية جديدة تشمل تنفيذ مشاريع حيوية بواسطة شركات أمريكية في عدد من القطاعات الاستراتيجية، في خطوة تعكس رغبة بغداد في تعزيز شراكاتها الاقتصادية الدولية ودعم خطط التنمية وإعادة الإعمار.

وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي الحكومة العراقية لتوسيع التعاون مع الولايات المتحدة في المجالات الاقتصادية والطاقة والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الأجنبية التي تراهن عليها بغداد لتطوير الخدمات العامة وتحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وبحسب المعلومات المتداولة، من المنتظر أن تشمل المباحثات ملفات تتعلق بمشاريع في قطاعات الطاقة والكهرباء والنفط والغاز والنقل والتكنولوجيا، فضلاً عن برامج تطوير البنية التحتية التي تعد من أبرز أولويات الحكومة العراقية خلال المرحلة الحالية.

كما يتوقع أن تبحث الجانبان آليات تسهيل دخول الشركات الأمريكية إلى السوق العراقية وتوفير البيئة القانونية والاستثمارية المناسبة لتنفيذ المشاريع المشتركة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن التعاون مع الشركات الأميركية يمكن أن يسهم في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى العراق، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة وحلول تقنية متقدمة. كما أن انخراط شركات دولية كبرى في المشاريع العراقية قد يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويشجع على تدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى البلاد.

وتسعى الحكومة العراقية منذ سنوات إلى تنويع شراكاتها الاقتصادية وعدم الاعتماد على مصدر واحد للاستثمار أو التكنولوجيا، مستفيدة من موقع العراق الجغرافي وموارده الطبيعية الكبيرة. وتؤكد بغداد أن سياستها الاقتصادية تقوم على الانفتاح على مختلف الشركاء الدوليين بما يحقق المصالح الوطنية ويدعم خطط التنمية المستدامة.

وفي المقابل، تنظر الولايات المتحدة إلى العراق باعتباره شريكاً مهماً في المنطقة، ليس فقط من الناحية الأمنية، بل أيضاً من خلال فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري. وقد شهدت العلاقات بين البلدين خلال السنوات الماضية توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات المتعلقة بالطاقة والاستثمار والتدريب والتطوير المؤسسي.

كما يتوقع أن تتناول المباحثات المرتقبة سبل دعم القطاع الخاص العراقي وتشجيع الشراكات بين الشركات العراقية ونظيراتها الأميركية، بما يساهم في تطوير القدرات المحلية ورفع كفاءة المشاريع الإنتاجية والخدمية.

وفي انتظار الإعلان الرسمي عن نتائج الزيارة، تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستسفر عنه اللقاءات المرتقبة بين المسؤولين العراقيين والأميركيين، وما إذا كانت ستفضي إلى إطلاق حزمة جديدة من المشاريع الاستثمارية والتنموية التي تدعم مسيرة التنمية في العراق خلال السنوات المقبلة.

