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الخارجية الباكستانية: عقد حفل توقيع إلكتروني للاتفاق بين واشنطن و طهران في إسلام آباد غداً
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الباكستانية: عقد حفل توقيع إلكتروني للاتفاق بين واشنطن و طهران في إسلام آباد غداً

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

صرحت وزارة الخارجية الباكستانية لوسائل إعلام عربية،بأنه غداً "سيتم عقد حفل توقيع عبر الإنترنت للاتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد، باكستان".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها لا تستبعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على اقتراب الطرفين من إنهاء المفاوضات الجارية بشأن التفاهم المرتقب.

ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين في باكستان، التي تضطلع بدور الوساطة بين واشنطن وطهران، أن مراسم التوقيع الإلكتروني على الاتفاق قد تُجرى قريباً، فيما أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن فرص التوصل إلى اتفاق أصبحت أكبر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن المفاوضات دخلت مراحلها الأخيرة.

وقال شريف إن بلاده تستعد لاتخاذ الترتيبات اللازمة فور إتمام الاتفاق، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وإيران والدول الإقليمية الداعمة للمسار التفاوضي.

في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق لا يزال قيد الاستكمال، مؤكدة أن موعد التوقيع النهائي لم يُحسم بعد، رغم التقدم الملحوظ الذي شهدته المحادثات خلال الفترة الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق أن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات وشيكاً، مشيراً إلى إلغاء خطط كانت مطروحة لتنفيذ هجمات ضد إيران، في ظل التقدم الذي أحرزته المفاوضات.

وبحسب تقارير إعلامية، تتضمن أبرز بنود التفاهم الجاري بحثه تمديد وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 60 يوماً، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والسماح لإيران بتصدير النفط مع بحث تخفيف العقوبات بشكل تدريجي، إلى جانب مواصلة المفاوضات المتعلقة بالملف النووي خلال الفترة المقبلة.

وفي إسرائيل، لا تزال الأوساط السياسية تترقب تفاصيل الاتفاق المرتقب، وسط تأكيدات من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن أي تفاهم نهائي يجب أن يتضمن إزالة المواد المخصبة من إيران، وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، وفرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني، ووقف دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.


 

وزارة الخارجية الباكستانية الولايات المتحدة إيران إسلام آباد باكستان

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