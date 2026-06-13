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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اتفاق قوي مع إيران وتحركات لتأمين هرمز.. الإدارة الأمريكية تكشف ملامح مرحلة جديدة بالمنطقة

إيران وأمريكا
إيران وأمريكا
محمد البدوي

كشف مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية عن تطورات مهمة تتعلق بالملف الإيراني وأمن الملاحة في منطقة الخليج، مؤكدًا أن واشنطن تعتقد أنها توصلت إلى اتفاق مع إيران وصفه بـ"القوي"، في خطوة قد تمهد لخفض التوترات الإقليمية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

دفع الاستقرار في المنطقة

وأوضح المسؤول أن الإدارة الأمريكية ترى أن التفاهمات التي جرى التوصل إليها تمثل أساسًا مهمًا لدفع الاستقرار في المنطقة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة ببنود الاتفاق أو موعد الإعلان الرسمي عنه.

عمليات إزالة الألغام

وفي سياق متصل، أكد المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة ستشارك في عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز فور إعادة فتحه بشكل كامل أمام حركة الملاحة، مشيرًا إلى أن ضمان أمن الممرات البحرية الدولية يمثل أولوية استراتيجية لواشنطن وحلفائها.

حركة السفن التجارية

وأضاف أن دول مجموعة السبع قد تشارك أيضًا في جهود تطهير مضيق هرمز من الألغام وتأمين حركة السفن التجارية وناقلات الطاقة، بما يضمن استمرار تدفق التجارة العالمية وعدم تأثر أسواق الطاقة بأي اضطرابات محتملة.

الملاحة أمن الملاحة الملف الإيراني واشنطن مضيق هرمز

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