بعد اكتمال الصياغة النهائية.. إيران تلمح إلى موعد قريب للتوقيع مع أمريكا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن التوقيع على مذكرة التفاهم المرتقبة مع الولايات المتحدة لن يتم غداً كما تداولت بعض التقارير الإعلامية، إلا أنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن إتمام التوقيع خلال الأيام القليلة المقبلة يظل احتمالاً قائماً، في ظل استمرار المشاورات السياسية والفنية بين الجانبين.

ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من التصريحات المتبادلة بين مسؤولين إيرانيين وأميركيين تحدثت عن اقتراب التوصل إلى تفاهم شامل يهدف إلى تهدئة التوترات بين البلدين وفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحوار حول الملفات العالقة، وفي مقدمتها الملف النووي والعقوبات الاقتصادية. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات سابقة أن فرص التوصل إلى تفاهم بين الجانبين أصبحت أقرب من أي وقت مضى، مع استمرار العمل على الصياغة النهائية للوثيقة.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن نص مذكرة التفاهم أصبح شبه جاهز، بينما لا تزال بعض التفاصيل الإجرائية والسياسية قيد المناقشة، بما في ذلك مكان التوقيع وآليات تنفيذ البنود المتفق عليها. كما نقلت وسائل إعلام دولية عن مسؤولين أميركيين وإيرانيين أن اللمسات الأخيرة على الاتفاق لا تزال قيد الإعداد قبل الإعلان الرسمي عنه.

وبحسب ما أوردته وكالة "مهر" الإيرانية وتقارير إعلامية أخرى، فإن مسودة المذكرة تتضمن ملفات تتعلق برفع بعض العقوبات الاقتصادية، وتسهيل الحركة التجارية والملاحية، إضافة إلى ترتيبات مرتبطة بالقضايا النووية، في حين تستبعد مناقشة البرنامج الصاروخي الإيراني ضمن المرحلة الحالية من التفاهمات. ومع ذلك، لم تصدر حتى الآن نسخة رسمية نهائية تؤكد جميع البنود المتداولة إعلامياً.

ويرى مراقبون أن أي اتفاق رسمي بين واشنطن وطهران من شأنه أن يشكل تحولاً مهماً في المشهد الإقليمي، خاصة في ظل التوترات التي شهدتها المنطقة خلال الأشهر الماضية. كما قد يسهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على إيران وفتح مسار دبلوماسي جديد بين الطرفين بعد سنوات من الخلافات والعقوبات المتبادلة.

وفي انتظار الإعلان الرسمي، تبقى الأنظار متجهة إلى نتائج الاتصالات الجارية بين الطرفين، وسط توقعات بأن تشهد الأيام المقبلة تطورات حاسمة بشأن موعد ومكان توقيع مذكرة التفاهم المرتقبة.