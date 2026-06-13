مسئول أمريكي: الاتفاق مع إيران يهدف لمنع امتلاكها سلاحًا نوويًا مقابل تخفيف العقوبات

نقلت وكالة بلومبرج، عن مسؤول أمريكي قوله إن الولايات المتحدة تتوقع أن يضمن أي اتفاق مع إيران عدم امتلاكها أسلحة نووية، وذلك وفقال لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأشار المسئول الأمريكي، أن واشنطن مستعدة لتخفيف العقوبات المفروضة على طهران والسماح باندماجها في الاقتصاد العالمي إذا أوفت بالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق.

توسيع مشاركتها في الاقتصاد الدولي

وأضاف المسؤول أن الهدف من التفاهم المحتمل يتمثل في معالجة المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، مقابل توفير حوافز اقتصادية تشمل تخفيف القيود والعقوبات، بما يتيح لإيران توسيع مشاركتها في الاقتصاد الدولي حال التزامها الكامل ببنود الاتفاق.