قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتهامات جديدة تلاحق جيفري إبستين بعد سنوات من وفاته
مفاجأة في راتب حسين عموتة مع الأهلي.. الحقيقة بالأرقام
اتفاق قوي مع إيران وتحركات لتأمين هرمز.. الإدارة الأمريكية تكشف ملامح مرحلة جديدة بالمنطقة
إيران: الاتفاق مع الولايات المتحدة يقترب من مراحله النهائية
مقترح قطري للإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة
كلوب يفتح النار على فيفا بسبب مونديال 2026: كرة القدم أصبحت رهينة للمعلنين
بعد أكبر موجة هبوط منذ سنوات.. هل يستعد الذهب لعودة غير متوقعة؟
الأرصاد: استمرار ارتفاع الحرارة والرطوبة معتدلة ليلا.. تفاصيل
مدبولي: تسويات مرتقبة لمديونيات الهيئات الاقتصادية.. وندرس مسابقات لتحفيز المحافظات المتميزة
تحذير عاجل من الدواء للراغبين في التخسيس
تقرير: طهران تُغلق أنفاقاً نووية لحماية مخزون اليورانيوم
ثابت عند 444.. آخر تحديث لسعر الذهب في الصاغة السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران: الاتفاق مع الولايات المتحدة يقترب من مراحله النهائية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فرناس حفظي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها لا تستبعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على اقتراب الطرفين من إنهاء المفاوضات الجارية بشأن التفاهم المرتقب.

ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين في باكستان، التي تضطلع بدور الوساطة بين واشنطن وطهران، أن مراسم التوقيع الإلكتروني على الاتفاق قد تُجرى قريباً، فيما أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن فرص التوصل إلى اتفاق أصبحت أكبر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن المفاوضات دخلت مراحلها الأخيرة.

وقال شريف إن بلاده تستعد لاتخاذ الترتيبات اللازمة فور إتمام الاتفاق، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وإيران والدول الإقليمية الداعمة للمسار التفاوضي.

في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق لا يزال قيد الاستكمال، مؤكدة أن موعد التوقيع النهائي لم يُحسم بعد، رغم التقدم الملحوظ الذي شهدته المحادثات خلال الفترة الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق أن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات وشيكاً، مشيراً إلى إلغاء خطط كانت مطروحة لتنفيذ هجمات ضد إيران، في ظل التقدم الذي أحرزته المفاوضات.

وبحسب تقارير إعلامية، تتضمن أبرز بنود التفاهم الجاري بحثه تمديد وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 60 يوماً، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والسماح لإيران بتصدير النفط مع بحث تخفيف العقوبات بشكل تدريجي، إلى جانب مواصلة المفاوضات المتعلقة بالملف النووي خلال الفترة المقبلة.

وفي إسرائيل، لا تزال الأوساط السياسية تترقب تفاصيل الاتفاق المرتقب، وسط تأكيدات من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن أي تفاهم نهائي يجب أن يتضمن إزالة المواد المخصبة من إيران، وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، وفرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني، ووقف دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.

وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة باكستان واشنطن طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد صيام

أزمة داخل كمبوند بالشيخ زايد.. أحمد صيام يطلق استغاثة ويطالب بحماية السكان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

عنتر العبسي

العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ شهور.. أسعار الدواجن بالمزرعة تنخفض إلى 45 جنيها

أصحاب المعاشات

نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

الكارت الموحد

بديل بطاقات التموين .. طريقة الحصول على الكارت الموحد وخطوات استخراجه

الزمالك

خلال ساعات.. إعلامى يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك

جثة بجوار معسكر إيران

العثور على جثة قرب معسكر إيران في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

انتحال صفة طبيب

قبل حجز الكشف.. خطوات بسيطة تكشف حقيقة الطبيب وتخصصه المعتمد

مدبولي

مدبولي: تسويات مرتقبة للمديونيات التاريخية.. ونعمل على وضع رشيد على خريطة السياحة العالمية

إيران وأمريكا

الخارجية الإيرانية: مذكرة التفاهم ليست اتفاقا نهائيا مع واشنطن بل تفاهم يؤكد إنهاء الحرب

بالصور

هل يتسبب تناول البيض في زيادة الوزن؟.. دراسة تكشف

فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض
فوائد تناول البيض

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448.. رسائل وكلمات مميزة للأهل والأصدقاء

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448

حملات طرق أبواب.. انتشار ميداني لأجهزة الشرقية لتقنين الأوضاع وتطبيق القانون| صور

طرق الأبواب
طرق الأبواب
طرق الأبواب

محافظ الشرقية يوجه بإعادة رصف ورفع كفاءة الطريق بمنزل كوبري شرويدة بالزقازيق

اعمال رصف
اعمال رصف
اعمال رصف

فيديو

تطورات قضية إبستين

اتهامات جديدة تلاحق جيفري إبستين بعد سنوات من وفاته

حسين عموتة

مفاجأة في راتب حسين عموتة مع الأهلي.. الحقيقة بالأرقام

عنتر العبسي

نهاية"سبايدر مان" اليمن.. العثور على عنتر العبسي داخل فوهة بركان

رامي صبري

قبل ألبومه فى 16 يونيو.. رامي صبري يطرح أغنية «القمر»| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد