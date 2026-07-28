خلاف بأولوية المرور .. القبض على سائق ضرب آخر بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "نقل" بالتعدى على قائد سيارة "ملاكى" بالسب والتلويح بإشارات خادشة للحياء حال سيره بأحد الشوارع بالقاهرة.





بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (سائق - مقيم بالقليوبية)، وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 23 / الجارى حال سيره بالسيارة قيادته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر فوجئ بتوقف قائد سيارة "نقل" الظاهر بمقطع الفيديو أمامه وقيامه بالتعدى عليه بالسب والتلويح بإشارات خادشة للحياء لخلافات بينهما حول أولوية المرور .

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.