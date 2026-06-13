محافظ القاهرة يتابع معدلات تنفيذ شلتر الكلاب الضالة بالتبين لتعزيز السلامة العامة والرفق بالحيوان

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم السبت، الأعمال الإنشائية الجارية لمشروع شلتر الكلاب الضالة بمدينة التبين، لمتابعة نسب التنفيذ والوقوف على آخر مستجدات المشروع، الذي يستهدف توفير بيئة علمية وآمنة للتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة، ويحقق التوازن بين الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين والالتزام بمبادئ الرفق بالحيوان ، بما يمثل نقلة نوعية في أساليب التعامل مع الحيوانات الضالة وفق منهج علمي حديث قائم على الرعاية الصحية والبيئية.

وأوضح محافظ القاهرة - خلال جولته التفقدية - أن الشلتر مقام على مساحة 5000 متر مربع شرق طريق الأوتوستراد بمدينة التبين، بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والهيئة العامة للخدمات البيطرية، كما سيتم إشراك جمعيات الرفق بالحيوان فى إدارته.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن نسبة تنفيذ المشروع بلغت نحو 90% من الأعمال الإنشائية والمباني، تمهيدًا لبدء مرحلة التجهيز والتشغيل خلال الفترة المقبلة.

و يستوعب الشلتر ما يقارب 700 كلب ، يضم منظومة متكاملة تشمل 112 غرفة مخصصة تستوعب حتى 3 كلاب في كل غرفة، إلى جانب غرف عمليات جراحية مجهزة، وغرفة للتغذية، وغرفة إدارية، ومظلة لانتظار السيارات، وغرف للأمن، وصيدلية بيطرية، وغرف للعزل للحالات المرضية.

وتم الحرص عند تنسيق أعمال الموقع على أن تشمل أرضيات إنترلوك، وطبقات خرسانية، ومساحات خضراء واسعة، بما يحقق أعلى معايير السلامة والرعاية داخل الشلتر.

وأكد محافظ القاهرة على أن المشروع يمثل نموذجًا متكاملًا للتعامل العلمى والحديث مع ملف الحيوانات الضالة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والالتزام بالمعايير البيئية والإنسانية، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن .