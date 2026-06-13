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القارة القطبية الجنوبية تسجل درجات حرارة شتوية قياسية أعلى 20 درجة من المعدلات الطبيعية في ظاهرة غير مسبوقة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القارة القطبية الجنوبية تسجل درجات حرارة شتوية قياسية أعلى 20 درجة من المعدلات الطبيعية في ظاهرة غير مسبوقة

القارة القطبية الجنوبية - أنتاركتيكا
القارة القطبية الجنوبية - أنتاركتيكا
أ ش أ

سجلت القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" درجات حرارة مرتفعة بشكل غير مسبوق خلال فصل الشتاء، حيث وصلت الحرارة إلى 15.4 درجة مئوية في إحدى محطات الأرصاد الجوية الأرجنتينية، متجاوزة الرقم القياسي الشتوي السابق بأكثر من درجتين مئويتين، في ظاهرة وصفها العلماء بأنها "تطرف مناخي هائل".

وجرى تسجيل الحرارة القياسية في قاعدة "إسبيرانزا" الواقعة في شبه جزيرة ترينيتي يوم 6 يونيو الجاري، وسط موجة حر استثنائية استمرت لأسابيع، شهدت خلالها المنطقة درجات حرارة يومية فوق الصفر المئوي لمدة ثلاثة أسابيع متتالية.

وأكد خبراء المناخ- في تقرير أعدته شبكة "يورونيوز" الإخبارية الدولية ونشرته اليوم السبت- أن درجات الحرارة المسجلة تزيد بنحو 20 درجة مئوية عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، ما أثار مخاوف متزايدة بشأن تسارع تداعيات التغير المناخي وذوبان الجليد في واحدة من أكثر مناطق العالم حساسية بيئيًا.

كما سجلت محطات أرصاد أخرى في شبه الجزيرة القطبية درجات حرارة مرتفعة بشكل غير اعتيادي، إذ وصلت الحرارة في محطة تشيلية إلى نحو 13 درجة مئوية نتيجة رياح دافئة قوية قادمة من الشمال.

وأفاد باحثون في جزيرة كينج جورج بأن مساحات واسعة من الأرض أصبحت خالية من الثلوج بعد ارتفاع درجات الحرارة إلى 4.6 درجة مئوية، في حين لوحظ ذوبان الجليد حتى في قمم الأنهار الجليدية التي يفترض أن تتلقى الثلوج خلال هذه الفترة من العام.

من جانبه، وصف راؤول كورديرو، أستاذ المناخ الإكوادوري في جامعة جرونينجن، الوضع بأنه "أمرٌ غير مسبوق".. وأضاف: "إنها أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام بنحو 20 درجة مئوية. وهذا يُعدّ تطرفًا كبيراً".

وحذر العلماء من أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى تراجع الغطاء الجليدي البحري وتفاقم الأضرار التي تهدد النظم البيئية في القارة، بما في ذلك الكائنات التي تعتمد على الجليد البحري مثل الكريل، وهو مصدر غذاء رئيسي للحيتان وطيور البطريق.

وتشير دراسات حديثة إلى أن الاحترار العالمي الناتج عن الأنشطة البشرية يسرّع من وتيرة التغيرات المناخية في القارة القطبية الجنوبية، مع توقعات بزيادة الظواهر الجوية المتطرفة وارتفاع المخاطر البيئية خلال العقود المقبلة.

القارة القطبية الجنوبية درجات حرارة شتوية قياسية أنتاركتيكا

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