الشباب والرياضة: بث مباريات مصر بكأس العالم في 1200 مركز شباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تخصيص 1200 مركز شباب بمختلف محافظات الجمهورية لبث مباريات منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، عبر شاشات عرض ضخمة وتجهيزات متكاملة.

وأكد وزير الشباب والرياضة - في بيان اليوم - أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب، باعتبارها نقطة تجمع واتصال حقيقية لكل أبناء مصر، ومساحة مفتوحة تستوعب مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، وتسهم في تعزيز قيم الانتماء والتفاعل الإيجابي بين المواطنين.

وأضاف جوهر نبيل، أن الوزارة تستهدف من خلال هذه المبادرة توفير تجربة مشاهدة جماعية تليق بالجماهير المصرية، وتمنح الجميع فرصة متكافئة لمساندة المنتخب الوطني ومتابعة مشاركته في كأس العالم، بما يعزز الشعور الوطني ويجسد أهمية الرياضة كأحد أدوات التقارب المجتمعي وبناء الروابط بين أبناء الوطن.

وتشمل خطة البث جميع المحافظات بإجمالي 1200 مركز شباب، موزعة جغرافيًا بما يضمن وصول الخدمة إلى أكبر عدد من المواطنين، ويؤكد استمرار مراكز الشباب في أداء رسالتها باعتبارها مراكز تنموية ومجتمعية تخدم المجتمع، وتتحول في المناسبات الوطنية والرياضية الكبرى إلى منصات تجمع المصريين حول هدف واحد وصوت واحد لدعم المنتخب القومي.