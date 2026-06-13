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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448.. رسائل وكلمات مميزة للأهل والأصدقاء

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
آية التيجي

مع اقتراب حلول العام الهجري الجديد 1448، يحرص الكثير من المسلمين على تبادل التهاني والرسائل التي تحمل الأمنيات الطيبة والدعوات بالسعادة والبركة، احتفالًا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة التي تمثل واحدة من أهم المحطات في التاريخ الإسلامي.

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448

ويبحث المواطنون عبر محركات البحث عن أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد لإرسالها إلى الأهل والأصدقاء وزملاء العمل، تعبيرًا عن المحبة وتمني الخير في عام جديد مليء بالنجاح والرزق والصحة، ومن اجملها ما يلي:

" كل عام وأنتم بخير، جعل الله العام الهجري الجديد عامًا مليئًا بالسعادة والطمأنينة وتحقيق الأمنيات" 
"مع بداية عام هجري جديد، أسأل الله أن يرزقكم الصحة والعافية ويكتب لكم الخير في كل خطوة".

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448

" عام هجري سعيد، أعاده الله عليكم وعلى أحبابكم بالخير واليمن والبركات" 
"اللهم اجعل هذا العام بداية لكل خير، ونهاية لكل هم وحزن، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب".

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448

"أهنئكم بحلول العام الهجري الجديد، وأسأل الله أن يملأ أيامكم بالفرح والنجاح والتوفيق".

 
"سنة هجرية مباركة، نسأل الله فيها راحة البال وسعة الرزق وتحقيق الأحلام" 

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448

"مع إشراقة عام هجري جديد، أتمنى لكم أيامًا مليئة بالإنجازات والسعادة والبركة".

 
“كل عام وأنتم بخير، جعل الله العام الجديد فرصة لبداية أجمل وأفضل في حياتكم”.

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448

" رسائل تهنئة قصيرة بمناسبة رأس السنة الهجرية
عام هجري سعيد عليكم وعلى أسرتكم الكريمة"
“ أسأل الله أن يجعل عامكم الجديد مليئًا بالخير والبركة”
“ كل عام وأنتم في حفظ الله ورعايته”

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448

“ اللهم ارزقنا وإياكم عامًا سعيدًا مليئًا بالنجاحات”
“ سنة هجرية مباركة، أعادها الله عليكم بالخير واليمن والبركات”.

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448

فضل استقبال العام الهجري الجديد بالدعاء والعمل الصالح

ويعد العام الهجري الجديد فرصة للتأمل في معاني الهجرة النبوية وما تحمله من قيم الصبر والإيمان والسعي نحو الأفضل، كما يحرص المسلمون على استقبال هذه المناسبة بالدعاء والاستغفار وصلة الرحم وتبادل التهاني مع الأهل والأصدقاء.

وتبقى كلمات التهنئة وسيلة جميلة للتعبير عن المحبة ونشر الأمل والتفاؤل مع بداية عام جديد، يحمل للجميع أمنيات بمزيد من النجاح والاستقرار والسعادة.

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أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448.. رسائل وكلمات مميزة للأهل والأصدقاء

أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448
أجمل عبارات تهنئة بالعام الهجري الجديد 1448

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