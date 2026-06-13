العثور على جثة “سبايدر مان اليمن” بعد سقوطه في فوهة بركان

عثرت فرق الدفاع المدني اليمني على جثة المتسلق اليمني عنتر العبسي، المعروف بلقب “سبايدر مان اليمن”، بعد ساعات من سقوطه داخل فوهة بركان حرضة دمت الكبريتية في محافظة الضالع وسط اليمن.

ووفقًا لما تم تداوله، فقد تم انتشال الجثة من مياه الفوهة الحارة داخل البركان الخامد، في مشهد مأساوي أنهى رحلة بحث استمرت منذ لحظة اختفائه أثناء محاولته تسلق المنطقة.

ويُعد المتسلق الشاب، المعروف أيضًا باسم القعقاع العبسي، من أبرز صناع المحتوى في مجال المغامرات في اليمن، حيث اشتهر عبر منصات التواصل الاجتماعي بنشر مقاطع توثق رحلاته في تسلق الجبال والمنحدرات الوعرة والمواقع الطبيعية الخطرة، ما أكسبه شهرة واسعة بين متابعيه.

وأطلق عليه متابعوه لقب “سبايدر مان اليمن” بسبب شجاعته في خوض مغامرات تسلق صعبة وخطرة، خاصة في مواقع طبيعية غير مهيأة أو مجهزة بوسائل أمان كافية.

وتُعد منطقة حرضة دمت من أبرز المعالم البركانية في اليمن، وتستقطب الزوار والمغامرين بشكل متكرر، إلا أن طبيعتها الجغرافية القاسية وحوافها الصخرية الحادة تجعلها من المواقع عالية الخطورة، خصوصًا في غياب تجهيزات السلامة والدعم الفني المناسب.