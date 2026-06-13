اتهامات جديدة تلاحق جيفري إبستين بعد سنوات من وفاته

عادت قضية الممول الأمريكي الراحل جيفري إبستين إلى الواجهة مجدداً بعد شهادة أدلت بها إحدى مساعداته السابقات، كشفت خلالها تفاصيل صادمة عن سنوات عملها معه.





وأكدت سارة كيلين مساعدة الراحل جيفري إبستين أنها تعرضت للاستغلال والاعتداء والتلاعب النفسي لفترات طويلة، مشيرة إلى أن إبستين كان يمارس سيطرة شاملة على من حوله عبر النفوذ والهيمنة النفسية.

وذكرت أن علاقتها به بدأت بفرصة عمل في مجال الأزياء قبل أن تتحول إلى بيئة مغلقة قائمة على التبعية.

كما تحدثت عن استمرار تأثيره حتى أثناء وجوده في السجن، إضافة إلى دور غيسلين ماكسويل، فيما لا تزال القضية تثير الجدل رغم وفاته عام 2019.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://www.youtube.com/embed/6X21U-SCSqg