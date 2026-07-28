وسائل اعلام برتغاليه : زواج رونالدو وجورجينا السبت المقبل

ألمحت بعض وسائل الاعلام العالمي لقرب زواج الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز

واكدت بعض وسائل الاعلام البرتغاليه أن هناك احتماليه لإقامة مراسم الزفاف السبت المقبل، الموافق 1 أغسطس، في قصر "كوينتا دا ريجالييرا" بمدينة سينترا.

وكشف برنامج "V+ Fama" البرتغالي أنه تلقى ما وصفه بـ"دعوة مزعومة" لحفل الزفاف تتضمن إقامة المراسم في الأول من أغسطس داخل القصر في سينترا.

وأكد أدريانو سيلفا مارتينز مقدم البرنامج أنه تصور ان الامر مجرد شائعه ولكن اتصال فريق الإعداد بإدارة قصر "كوينتا دا ريغالييرا" أثار مزيدًا من الغموض بعدما رفضت الإدارة التعليق على الأمر واكتفت بالقول: "لن ندلي بأي تصريح بشأن هذا الموضوع".