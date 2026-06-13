هل يتسبب تناول البيض في زيادة الوزن؟.. دراسة تكشف

كشفت تقارير غذائية حديثة أن البيض يعد من أفضل الأطعمة الداعمة لخسارة الوزن وإدارة الشهية، بفضل احتوائه على نسبة عالية من البروتين والعناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول وتقليل استهلاك السعرات الحرارية على مدار اليوم.

فوائد تناول البيض

وأوضحت التقارير أن البيضة الواحدة الكبيرة تحتوي على نحو 74 سعرة حرارية فقط، بينما توفر كمية كبيرة من البروتين عالي الجودة والفيتامينات والمعادن المهمة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في فقدان الوزن بطريقة صحية.

وأشار الخبراء إلى أن البروتين الموجود في البيض يساهم في زيادة الإحساس بالامتلاء وتقليل الشعور بالجوع، وهو ما قد يساعد على خفض كمية الطعام المتناولة خلال الوجبات التالية.

كما أن تناول وجبة إفطار غنية بالبروتين، مثل البيض، قد يدعم التحكم في الشهية ويحسن توازن الطاقة خلال اليوم، ةفقا لما نشر في موقع هيلث لاين الطبي.

فوائد تناول البيض

وأضافت الدراسات أن البيض يحتوي على بروتين كامل يضم جميع الأحماض الأمينية الأساسية التي يحتاجها الجسم، ما يساعد على دعم الكتلة العضلية وتحفيز عملية التمثيل الغذائي، الأمر الذي قد يساهم في زيادة معدل حرق السعرات الحرارية.

وأكد الباحثون أن تناول البيض في وجبة الإفطار يرتبط بتحسين الشعور بالشبع وتقليل استهلاك السعرات لاحقًا، خاصة عند دمجه مع الخضروات والأطعمة الغنية بالألياف الغذائية.

فوائد تناول البيض

وفيما يتعلق بأفضل طرق تناول البيض لخسارة الوزن، ينصح الخبراء بسلقه أو طهيه دون إضافة كميات كبيرة من الزيوت أو الزبدة لتجنب زيادة السعرات الحرارية، مع إمكانية إضافة الخضروات للحصول على وجبة متكاملة ومشبعة.

كما لفتت التقارير إلى أن البيض لا يقتصر دوره على دعم فقدان الوزن فقط، بل يوفر أيضًا عناصر غذائية مهمة مثل الكولين وفيتامين د، وهما من المغذيات التي قد لا يحصل عليها الكثيرون بالكميات الكافية من النظام الغذائي اليومي.