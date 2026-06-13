الخارجية الإيرانية تنفي مغادرة وفد التفاوض إلى باكستان غدا

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، التقارير التي تفيد بمغادرة وفد إيراني إلى باكستان غداً، قائلاً: "لا يعتزم فريق التفاوض الإيراني زيارة جنيف أو أي مكان آخر في الأيام المقبلة".

وكانت صحيفة "الحدث" السعودية قد ذكرت سابقاً أن "وفداً إيرانياً، يضم وزير الخارجية عباس عراقجي، سيصل إلى باكستان غداً، وسيشرف الوفد الإيراني على المحادثات الفنية المتعلقة بالاتفاق".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها لا تستبعد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، في وقت تتزايد فيه المؤشرات على اقتراب الطرفين من إنهاء المفاوضات الجارية بشأن التفاهم المرتقب.

ونقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين في باكستان، التي تضطلع بدور الوساطة بين واشنطن وطهران، أن مراسم التوقيع الإلكتروني على الاتفاق قد تُجرى قريباً، فيما أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن فرص التوصل إلى اتفاق أصبحت أكبر من أي وقت مضى، مشيراً إلى أن المفاوضات دخلت مراحلها الأخيرة.

وقال شريف إن بلاده تستعد لاتخاذ الترتيبات اللازمة فور إتمام الاتفاق، معرباً عن تقديره للجهود التي بذلتها الولايات المتحدة وإيران والدول الإقليمية الداعمة للمسار التفاوضي.

في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن الاتفاق لا يزال قيد الاستكمال، مؤكدة أن موعد التوقيع النهائي لم يُحسم بعد، رغم التقدم الملحوظ الذي شهدته المحادثات خلال الفترة الأخيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في وقت سابق أن التوصل إلى اتفاق مع إيران بات وشيكاً، مشيراً إلى إلغاء خطط كانت مطروحة لتنفيذ هجمات ضد إيران، في ظل التقدم الذي أحرزته المفاوضات.

وبحسب تقارير إعلامية، تتضمن أبرز بنود التفاهم الجاري بحثه تمديد وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 60 يوماً، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والسماح لإيران بتصدير النفط مع بحث تخفيف العقوبات بشكل تدريجي، إلى جانب مواصلة المفاوضات المتعلقة بالملف النووي خلال الفترة المقبلة.

وفي إسرائيل، لا تزال الأوساط السياسية تترقب تفاصيل الاتفاق المرتقب، وسط تأكيدات من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن أي تفاهم نهائي يجب أن يتضمن إزالة المواد المخصبة من إيران، وتفكيك البنية التحتية للتخصيب، وفرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني، ووقف دعم الجماعات المسلحة في المنطقة.



