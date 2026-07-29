انسحاب بوروندي يمنح الجزائر المركز الخامس في بطولة أفريقيا للطائرة تحت 18 عامًا

حصل منتخب الجزائر للناشئين على المركز الخامس في بطولة أفريقيا للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا للكرة الطائرة، بعد اعتباره فائزًا على منتخب بوروندي بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، إثر انسحاب المنتخب البوروندي من مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس.

وتستضيف البطولة نادي بايونيرز بالإسكندرية خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا أفريقيًا، تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، فيما تترأس اللجنة العليا المنظمة للبطولة النائبة عايدة إسماعيل، عضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي للكرة الطائرة.

وجاء انسحاب منتخب بوروندي بسبب عدم تمكن بعثته من تعديل تذاكر السفر الخاصة برحلة العودة إلى بلاده، ليُحتسب اللقاء لصالح المنتخب الجزائري بنتيجة 3-0 وفقًا للوائح البطولة.

وكان المنتخب الجزائري قد تأهل إلى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بعد فوزه على منتخب المغرب بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في لقاء تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، بينما كان قد ودع منافسات البطولة من الدور ربع النهائي عقب خسارته أمام المنتخب المصري.